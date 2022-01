Poslanec Vodolackij verbuje obyvateľov východnej Ukrajiny, aby stúpili do ruskej armády

Ruská armáda prijme nových ľudí

Na hraniach s Ukrajinou sú tisíce vojakov

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský poslanec Viktor Vodolackij nabáda obyvateľov východných oblastí Ukrajiny, ktoré kontrolujú povstalci, aby vstúpili do ruskej armády.V sobotu povedal, že obyvatelia regiónov kontrolovaných od roku 2014 povstalcami, ktorých podporuje Rusko, sa obávajú útokov ukrajinskej armády. Tí, ktorí majú ruské pasy, sú podľa neho vítaní v ruskej armáde.„Ak ruskí občania bývajúci na týchto územiach chcú vstúpiť do ruských ozbrojených síl, regionálny vojenský komisariát v Rostove ich zaregistruje a prijme," povedal pre ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS Vodolackij, podpredseda parlamentného výboru pre vzťahy so susedmi.Rusko poskytlo svoje pasy viac ako 500-tisíc ľuďom na územiach na východe Ukrajiny, ktoré kontrolujú povstalci. Vodolackij uviedol, že tí, ktorí by vstúpili do ruskej armády, budú slúžiť na území Ruska.Moskva zhromaždila neďaleko hraníc s Ukrajinou zhruba 100-tisíc vojakov. Americký minister obrany Lloyd Austin v piatok povedal, že ruský prezident Vladimir Putin by mohol využiť nejakú časť týchto síl na obsadenie ukrajinských miest a „významných území".Rusko popiera, že plánuje inváziu, ale tvrdí, že Ukrajina predstavuje bezpečnostnú hrozbu a žiada od NATO sľub, že ju nikdy neprijme za svojho člena.USA a NATO tieto požiadavky formálne odmietli, hoci Washington načrtol oblasti, v ktorých sú možné diskusie. Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova to ponecháva málo možností na dosiahnutie dohody.