Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 14.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Boris
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. októbra 2025

Poslanecké návrhy s dopadom na celú spoločnosť sa podľa Via Iuris nemôžu prijímať bez diskusie


Tagy: Mimovládne organizácie Pripomienky riaditeľka Via Iuris Skrátené legislatívne konanie Správa Európskej komisie

Mimovládna organizácia Via Iuris upozorňuje, že je neprípustné, aby sa zákony s dopadom na celú spoločnosť prijímali bez diskusie s verejnosťou. Občianske združenie ...



Zdieľať
l97a0404 676x451 14.10.2025 (SITA.sk) - Mimovládna organizácia Via Iuris upozorňuje, že je neprípustné, aby sa zákony s dopadom na celú spoločnosť prijímali bez diskusie s verejnosťou. Občianske združenie preto vyzýva poslancov Národnej rady SR na prijatie takej zmeny rokovacieho poriadku, ktorá zabezpečí, aby bol každý poslanecký návrh zákona povinne zverejnený na portáli Slov-Lex, kde by ho mohla pripomienkovať laická a odborná verejnosť, samosprávy, odbory či zamestnávateľské zväzy.

Využitie hromadných pripomienok


Súčasťou tohto procesu by mala byť aj možnosť využitia inštitútu hromadných pripomienok. Pripomienky by potom boli podkladom pre rokovanie výborov a tieto by sa s nimi museli vysporiadať.

Kým vládne návrhy zákonov prechádzajú viacerými kolami odbornej diskusie a hodnotenia vplyvov, poslanecké návrhy sa často prerokúvajú v skrátenom procese, bez odbornej oponentúry a bez vyčíslenia dopadov na verejné financie, podnikateľské prostredie či životné prostredie. Tento proces je značne netransparentný a môže vytvárať priestor na presadzovanie záujmov rôznych lobistických skupín či jednotlivcov,“ podotýka Via Iuris.

Podľa Správy Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku bola v roku 2024 v prípade až 58 prijatých zákonov zo 131 obmedzená účasť verejnosti. Presne 30, teda viac ako polovica z takto prijatých zákonov, vzišla z poslaneckých návrhov.

Zásadný vplyv na zvýšenie kvality zákonov


Pripomienkové konanie má zásadný vplyv na zvýšenie kvality prijatých zákonov zlepšuje právnu istotu a transparentnosť, a umožňuje včas identifikovať nedostatky navrhovanej legislatívy. Zákony, ktoré prejdú komplexným pripomienkovým konaním, sú výsledkom širšieho spoločenského a odborného konsenzu a nie iba jednostranným mocenským rozhodnutím,” vysvetľuje riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.

Poukázala na to, že ako poslanecký návrh išiel do parlamentu aj ruský zákon proti mimovládkam. Ten zasiahol tisíce ľudí a dnes sa podľa Via Iuris naplno ukazujú katastrofálne dopady, ktorým sa dalo vyhnúť, ak by išiel do pripomienkového konania. Ďalšími poslaneckými návrhmi boli napríklad právo na opravu v mediálnom zákone, renta pre generálneho prokurátora alebo zmeny zákona o ochrane prírody a krajiny.

Podľa štúdie Útvaru hodnoty za peniaze je Slovensko v počte poslaneckých návrhov na štvrtej priečke spomedzi 18 hodnotených krajín a zároveň na prvom mieste spomedzi krajín V4.


Zdroj: SITA.sk - Poslanecké návrhy s dopadom na celú spoločnosť sa podľa Via Iuris nemôžu prijímať bez diskusie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mimovládne organizácie Pripomienky riaditeľka Via Iuris Skrátené legislatívne konanie Správa Európskej komisie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajinskí vojaci pri meste Pokrovsk zatlačili Rusov o 1,6 kilometra, povedal Syrskyj
<< predchádzajúci článok
Neuhádol ani jedno číslo a predsa vyhral 100 000 eur

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 