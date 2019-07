Poslanecký klub koaličného Mosta-Híd podporí projekt stratifikácie

Predseda poslaneckého klubu Most-Híd Tibor Bastrnák Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júla (TASR) - Poslanecký klub koaličného Mosta-Híd podporí návrh stratifikácie slovenských nemocníc. TASR o tom informovala tajomníčka poslaneckého klubu Mosta-Híd Agnesa Tóthová.uviedla.Projekt by mala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) predložiť vláde na rokovanie 21. augusta formou ústavného zákona. Zdôvodnila to tým, že chce nájsť podporu takejto zmeny naprieč politickým spektrom. Vyzvala koaličné aj opozičné strany, aby sa dohodli na podpore jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva za posledné roky. Dodala, že je ochotná rokovať so zástupcami politických strán.Koaličný partner SNS ešte minulý týždeň reagoval, že si v súvislosti so stratifikáciou nemocníc počká na finálny dokument. Očakáva, že bude navrhnutá zmena stavebného zákona a zákona o verejnom obstarávaní, aby mohlo vedenie nemocníc jednoduchšie a rýchlejšie rekonštruovať nemocnice. Hovorca vládneho Smeru-SD Ján Mažgút uviedol, že strana súhlasí s návrhom ministerky predložiť projekt formou ústavného zákona.Podporu projektu nateraz nevylučuje opozičné hnutie Sme rodina, chce si však počkať na podobu návrhu zákona.v prvom čítaní podporia aj poslanci opozičnej SaS.Reforma fungovania nemocníc nie je však podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) dostatočne pripravená na uvedenie do praxe.zhodnotil prezident SLK Marian Kollár.