Poslanecký klub kotlebovcov prichádza o troch členov, môže za to spojenie so smerákmi

Platforma hodnotovej politiky

Konzervatívni poslanci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.5.2020 - Traja poslanci parlamentu Tomáš Taraba a Štefan a Filip Kuffovci odchádzajú z poslaneckého klubu strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a budú pôsobiť ako nezávislí.Na tlačovej besede to v stredu oznámil Tomáš Taraba po nedávnej kritike ĽSNS, že založili s dvomi poslancami strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Jánom Podmanickým a Mariánom Kérym platformu hodnotovej politiky. Klub ĽSNS bude mať po novom 14 členov namiesto pôvodných 17.Taraba s Kuffovcami sú členmi strany Kresťanská demokracia – Život a prosperita a do parlamentu sa dostali na kandidačnej listine ĽSNS.Taraba v stredu povedal, že nevie ignorovať to, ak druhý najvplyvnejší človek v ĽSNS Milan Mazurek hodnotí vznik platformy ako hrozbu pre ĽSNS.„My sa necítime hrozbou pre ĽSNS a určite naše kroky v ničom ĽSNS neškodili a neškodia,“ vyhlásil Taraba. Podľa neho dôkazom toho je, že podpora ĽSNS neklesla.V polovici mája dvaja členovia klubu ĽSNS Taraba a Filip Kuffa s poslancami Smeru-SD Podmanickým a Kérym ohlásili zámer založiť platformu hodnotovej politiky, ktorá by združovala konzervatívnych poslancov.Následne Podmanický s Kérym čelili ostrej kritike podpredsedov Smeru-SD Petra Pellegriniho a Petra Žigu za spojenie sa s kotlebovcami. Podmanický reagoval odchodom zo Smeru-SD a vystúpil aj z parlamentného klubu strany.Taraba v stredu povedal, že vznik platformy bol liberálmi „dezinformovaný, ako keby vznikol politický pakt“ medzi ĽSNS a Smerom-SD. Ako ďalej uviedol, Smer-SD je liberálna strana a všetky ataky voči Podmanickému to len potvrdzujú.Taraba zároveň avizoval, že spolu s kolegami budú v rýchlom slede predkladať do parlamentu návrhy zákonov, ktoré sa budú týkať ochrany detí, žien a rodiny.