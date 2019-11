Poslankyňa Národnej rady Eva Smolíková si stojí za novelou o potratoch

Eva Smolíková, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. novembra (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Eva Smolíková (SNS) si stojí za návrhom zákona, ktorý má zakázať reklamu na potraty a zvýšiť informovanosť žien pred podstúpením interrupcie. Uviedla to v reakcii na kritiku návrhu zo strany komisárky Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunje Mijatovičovej. Komisárku vyzvala, aby sa postavila za obranu práva na život.Mijatovičová v liste vyzýva NR SR, aby odmietla tento i všetky ďalšie legislatívne návrhy, ktoré by mohli obmedziť prístup žien k uplatňovaniu svojich práv v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.uviedla Smolíková pre TASR.Podobné právne normy, ako navrhuje Smolíková, boli podľa nej prijaté vo vyspelých demokraciách západného typu. Spomenula napríklad viaceré štáty Spojených štátov amerických. "uviedla Smolíková v reakcii na komisárku.skonštatovala slovenská poslankyňa s tým, že práve toto je cieľom jej návrhu zákona.Komisárka tiež NR SR vyzvala, aby zabezpečila, nech sú všetky zákony a opatrenia týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia žien a ich práv v súlade s príslušnými medzinárodnými štandardmi a štandardmi EÚ.Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti predložili poslankyne za SNS. Ženám a dievčatám, ktoré sa rozhodnú podstúpiť interrupciu, by ukladala povinnosť absolvovať sonografické vyšetrenie, prevziať si sonografický záznam embrya alebo plodu a vypočuť si tlkot srdca embrya alebo plodu.Návrh by mal takisto zaviesť zákaz reklamy na umelé prerušenie tehotenstva a za jeho porušenie by hrozila pokuta do výšky 66.400 eur. Zmeny by v prípade schválenia novely mali byť účinné od 1. marca 2020.Požiadavky by podľa Mijatovičovej neboli v súlade s medzinárodnými štandardami dodržiavania ľudských práv Svetovej zdravotníckej organizácie WHO.