Poslankyňa Šuteková chce zmeniť paragraf 363, na rozhodnutia generálneho prokurátora by bolo možné podať sťažnosť

8.4.2023 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady SR budú na májovej parlamentnej schôdzi rokovať o novelePredložila ju nezaradená poslankyňa Miriam Šuteková, ktorá do parlamentu prišla na kandidátke strany Za ľudí. Navrhuje zaviesť preskúmateľnosť rozhodnutia generálneho prokurátora podľaprostredníctvom inštitútu sťažnosti, čím bude možné podať sťažnosť voči uzneseniu generálneho prokurátora podľa spomínaného paragrafu.Okruh osôb oprávnený podať sťažnosť by sa úpravou mal rozšíriť o orgány činné v trestnom konaní, ktorými sú policajt a prokurátor, ktorý vydal takto zrušené rozhodnutie v prípravnom konaní.Poslankyňa ďalej navrhuje upraviť ustanovenia paragrafu 363 takým spôsobom, aby generálny prokurátor mohol zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, okrem uznesenia o vznesení obvinenia, ak už bolo rozhodnuté o vzatí obvineného do väzby a uznesenia o začatí trestného stíhania.„Nevyvážené právomoci generálneho prokurátora odporúča Slovensku obmedziť aj Európska komisia, ktorá odporučila harmonizovať pravidlá pre generálneho prokurátora tak, aby boli v súlade s ďalšími členskými krajinami Európskej únie, a taktiež v súlade s princípom právneho štátu a zákonnosti," uviedla Šuteková v návrhu.Taktiež tvrdí, že zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia zo strany generálneho prokurátora prostredníctvom využitia mimoriadneho opravného prostriedku podľa paragrafu 363 z dôvodu porušenia zákona vytvára v konaniach, v ktorých súd už rozhodol o vzatí obvineného do väzby, neželanú kolíziu rozhodnutia generálneho prokurátora s rozhodnutiami súdov.