Poslankyňa Verešová bude v parlamentných voľbách kandidovať za KDH

Bratislava 18. septembra (TASR) - Nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Anna Verešová bude v budúcoročných voľbách do NR SR kandidovať za mimoparlamentné KDH. Spolu s predsedom hnutia Alojzom Hlinom to oznámila na stredajšej tlačovej konferencii. V KDH vidí Verešová priestor na realizáciu sociálnych či rodinných tém, ktorým sa v politike dlhodobo venuje.Za KDH budú kandidovať aj nezaradené poslankyne Elena Červeňáková a Soňa Gaborčáková, ktoré to avizovali v lete. Spolu s Verešovou odišli v júni z poslaneckého klubu OĽaNO. Klub vtedy opustili aj jeho dovtedajšia predsedníčka Veronika Remišová a poslanec Jozef Lukáč. Remišová sa stala predstaviteľkou neparlamentnej strany Za ľudí, Lukáč vstúpil do hnutia Sme rodina.