Posledné Messiho El Clásico? Aj tréner Realu dúfa, že argentínsky útočník zostane v Barcelone

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Argentínskeho útočníka Lionela Messiho možno čaká počas najbližšieho víkendu posledné futbalové El Clásico vo farbách FC Barcelona. V sobotu večer v 30. kole La Ligy absolvuje Argentínčan už 45. takýto zápas. Istý čas sa však otvorene hovorí o jeho možnom odchode z katalánskeho veľkoklubu.Fanúšikovia "blaugranas" veria, že Messi v klube zostane a rovnako to vníma aj francúzsky tréner Zinedine Zidane "Nechcem, aby toto bolo posledné Messiho El Clásico. Verím, že zostane v Barcelone. Messi je dobrý pre FC Barcelona, je dobrý pre španielsku ligu. Všetci veľmi dobre vieme, aký dobrý hráč to je," povedal Zidane deň pred prestížnym ligovým duelom, v ktorom budú jeho zverenci doma.Lionel Messi oslávi v júni 34. narodeniny. V El Clásicu strelil už 26 gólov, viac ako ktokoľvek iný. Súboje proti Realu odštartoval ako 19-ročný ešte v roku 2007 a pri remíze 3:3 bol autorom hetriku.V El Clásicu to bola takmer vždy aj "naťahovačka" s hviezdou Realu Cristianom Ronaldom , ktorý však v lete 2018 prestúpil do Talianska a odvtedy Messi nestrelil gól ani v jednom zo šiestich dueloch proti Madridčanom.Kouč FC Barcelona Ronald Koeman otvorene priznáva, že Lionel Messi je pre jeho tím nenahraditeľný. "Pre náš útok, našu hru založenú na prihrávkach a aj vytváranie šancí. Na to všetko potrebujeme Lea," poznamenal Holanďan.Ak Katalánci v sobotu večer zvíťazia, minimálne do nedele sa dostanú na čelo tabuľky La Ligy pred Atlético Madrid , ktoré si zmeria sily s Betisom Sevilla . Na ceste za troma bodmi by Barcelone mohli pomôcť aj návraty dvoch predtým zranených opôr - Gerarda Piquého Real v prestížnom súboji nemôže rátať so zraneným kapitánom Sergiom Ramosom, mimo je aktuálne aj ďalší bek Raphael Varane , dôvodom je izolácia po pozitívnom teste na koronavírus."Ramos a Varane sú dôležití obrancovia, Ramos je tiež kapitán a na ihrisku je lídrom. V Lige majstrov proti Liverpoolu však ďalší hráči ukázali, že ich dokážu zastúpiť," myslí si Koeman.Francúzsky útočník Realu Karim Benzema sľubuje, že jeho tím zo seba vydá maximum. "Na ihrisko budeme vstupovať s cieľom zvíťaziť, pretože pre nás to bude ako finále," podotkol. Real za vedúcim Atléticom zaostáva o tri body, na Barcelonu stráca dva body.