Poslední nemeckí vojaci mieria z Afganistanu domov, krajinu opúšťajú po 20 rokoch

Druhý najväčší po USA

30.6.2021 (Webnoviny.sk) - V utorok odišli z Afganistanu poslední nemeckí vojaci. Informovalo o tom ministerstvo obrany s tým, že sa tak stalo po takmer 20 rokoch, odkedy ich tam nasadili.Ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter oznámila, že poslední vojaci Bundeswehru „bezpečne opustili Afganistan“ v utorok večer.Zároveň poďakovala viac ako 150-tisíc vojakom, ktorí tam od roku 2001 slúžili a skonštatovala, že „môžu byť na túto misiu hrdí“.Nemecká armáda informovala, že vojaci sú na ceste cez gruzínske Tbilisi a brigádny generál Ansgar Meyer, posledný veliteľ nemeckého kontingentu, je na palube lietadla Airbus A400M, ktoré ich vezie domov.NATO v apríli súhlasilo so stiahnutím zhruba 7-tisíc neamerických vojakov, aby dorovnalo rozhodnutie amerického prezidenta Joea Bidena začať od 1. mája postupne sťahovať všetkých amerických vojakov. Nemci tam mali v tom čase približne 1 100 vojakov.Nemecký kontingent, ktorý sa sústredil na severný Afganistan, bol v súčasnej misii Rozhodná podpora druhý najväčší po Spojených štátoch. Ich posledné základne boli v Mazár-e Šaríf a Kábule.Nemecký parlament prvý raz schválil vyslanie vojsk do Afganistanu v decembri 2001 a prvé jednotky dorazili do Kábulu v januári 2002. Odvtedy v afganských misiách zahynulo 59 nemeckých vojakov.