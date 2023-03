Pošleme Ukrajine stíhačky Mig-29 spoločne s Poľskom? Na slovenské politikárčenie nie je podľa Naďa priestor

9.3.2023 (SITA.sk) - Poľsko oficiálne súhlasí, aby sme stíhačky MiG-29 poslali na Ukrajinu spoločne. Uviedol to poverený minister obrany Jaroslav Naď na sociálnej sieti.„Na rokovaní ministrov obrany členských štátov Európskej únie v stredu vo Švédsku mi potvrdil poľský kolega, že jeho krajina by súhlasila so spoločným postupom Slovenska a Poľska pri odovzdaní prebytočných MiG-29 oboch krajín Ukrajine," napísal Naď.Ako dodal, poľský prezident Andrzej Duda deklaroval pripravenosť jeho krajiny pre tento krok aj v rozhovore pre americkú televíziu CNN. Podľa Naďa je čas na rozhodnutie. „Ľudia na Ukrajine umierajú, my im môžeme reálne pomôcť, na slovenské politikárčenie nie je priestor. Je to neľudské a nezodpovedné," uzavrel minister.Naď sa zúčastnil v Štokholme na neformálnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci vo formáte ministrov obrany. Šéf rezortu obrany pripomenul, že náklady spojené s poskytnutou pomocou Ukrajine kompenzujú prostriedky z Európskeho mierového nástroja. Slovensko z neho dostalo už viac ako 82 miliónov eur, ktoré budú použité na nákup munície a technológií pre Ozbrojené sily SR