Pošli 15-tisíc a tým sa to vyrieši, opísal svedok priebeh korupcie na súdoch na východnom Slovensku

Za 15-tisíc sa to vyrieši

Tisícové úplatky pre sudcov

Sisák mal blízko ku Kočnerovi

30.1.2023 (Webnoviny.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v pondelok pokračuje súdny proces v kauze korupcie na súdoch na východnom Slovensku. Obžalobe z prečinu nepriamej korupcie v tomto prípade čelia podnikateľ Marián Sisák, bývalý sudca Miroslav Novák a advokát Alexej Ivanko. Ten bol v roku 2002 až 2006 aj poslancom Národnej rady SR zvoleným za SDKÚ.Na pondelkové pojednávanie prišiel vypovedať svedok Anton Prokopius, ktorý uviedol, že od neho žiadali peniaze za vybavenie záležitosti na prešovskom súde.Svedok konkrétne povedal, že v roku 2016 sa dom, ktorý vlastnil, dostal neoprávnene do konkurzu a hrozilo, že tam ostane podobu ďalších dvoch rokov. „Ja som nepotreboval nič riešiť, len čas skrátiť," povedal. Za týmto účelom sa stretol s advokátom Alexejom Ivankom. Ten mu podľa neho povedal, že má „poslať na účet 15-tisíc eur a sa to vyrieši". „Alex mi povedal, že tu je číslo účtu a tam treba poslať 15-tisíc," povedal.Svedok podľa vlastných slov peniaze poslal, pričom neskôr zistil, že ich dostal podnikateľ Marián Sisák. S jeho vecou sa však napriek zaplateniu peňazí podľa svedka nič nedialo, pričom od neho žiadali ďalších 5 000 eur.„Ja som povedal, že už nikomu nič nedám," povedal s tým, že následne podal aj žalobu na vrátenie spomenutých 15-tisíc eur. Celú vec následne ohlásil na Národnú kriminálnu agentúru. Obžaloba sa v tomto prípade týka troch skutkov, pri ktorých mali obžalovaní sprostredkovať úplatky v sumách tisícov eur pre sudcov z Košíc a Prešova. V dvoch prípadoch išlo o zmiernenie uloženého trestu a v jednom prípade o vyňatie nehnuteľností z konkurzného konania.Všetci traja obžalovaní pred súdom v novembri minulého roku uviedli, že sú nevinní. Súd už o vine Mariána Sisáka, Miroslava Nováka a Alexeja Ivanka rozhodol trestným rozkazom. Keďže však podali odpor, vo veci bolo nariadené hlavné pojednávanie.Národná kriminálna agentúra dotyčných obvinila v októbri 2021 v rámci protikorupčnej akcie Syseľ. Podnikateľ Marián Sisák bol podľa medializovaných informácií blízky viacnásobne stíhanému Marianovi Kočnerovi.Vo februári 2022 ho samosudkyňa ŠTS v inom prípade uznala za vinného zo zločinu poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s pokusom prečinu subvenčného podvodu. Za to mu uložila úhrnný trest odňatia slobody tri roky s podmienečným odkladom na dobu štyroch rokov.