Pošlite váš list i seba bezpečne na cesty! Union cestovné poistenie si môžete zakúpiť už aj na Slovenskej pošte

1.7.2024 (SITA.sk) - Odrátavate posledné dni do dovolenky, no čaká vás ešte vybavovanie korešpondencie, zásielok či platba šekov? Máme pre vás skvelú správu! Cestu na poštu môžete využiť aj na svoje prípravy na dovolenku! Union poisťovňa spúšťa ďalšiu novinku, ktorá klientom urobí cestovné poistenie ešte viac dostupnejším. Od prvého dňa prázdnin si dovolenkári môžu zaobstarať svoje cestovné poistenie aj počas návštevy ktorejkoľvek pobočky Slovenskej pošty."Sme veľmi radi, že cestovné poistenie bude našim klientom poruke aj na viac ako 1 300 pobočkách Slovenskej pošty po celom Slovensku. Chápeme, že dovolenka je síce časom oddychu, sú s ňou však spojené aj prípravy, ktoré môžu ľuďom spôsobovať časový stres. Je skvelé, že si takto môžu zaobstarať cestovné poistenie za pár minút a doslova za pár eur, a ušetrený čas – i peniaze – môžu venovať iným prípravám, napríklad baleniu batožiny. Aj tú majú, mimochodom, poistenú v cene, ak sa pre naše cestovné poistenie rozhodnú," vysvetľuje Tomáš Kalivoda, riaditeľ obchodu a člen predstavenstva Unionu. Dodáva, že Union uzatvoril už viac ako 5 miliónov zmlúv cestovného poistenia a klientom rozhodne neodporúča cestovať bez poistenia. "Náklady v prípade úrazov či ochorení sa v zahraničí pohybujú v tisíckach eur, tu skutočne nie je čas na váhanie." Union poisťovňa pôsobí na slovenskom trhu viac než 30 rokov, počas ktorých vybavila viac než 200-tisíc poistných udalostí práve z cestovného poistenia. Individuálne cestovné poistenie, ktoré si klienti môžu od 1. júla kúpiť práve na pobočkách Slovenskej pošty, zahŕňa poistenie liečebných nákladov, batožiny, všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie úrazu a v prípade cestovania na Slovensku aj poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby. "Ak sa chystáte na víkend do Tatier, určite dávame do pozornosti fakt, že technickú časť zásahu Horskej záchrannej služby vám kartička poistenca zdravotnej poisťovne nekryje. Opäť hovoríme o nákladoch v stovkách až tisíckach eur," vysvetľuje Kristína Baluchová, hovorkyňa Unionu. "Záujemcov o naše unikátne poistenie, ktoré sa pýši viacerými prvenstvami na trhu, poteší aj to, že ponúkame zľavu pre rodiny, deti do 15 rokov či poistencov našej sesterskej Union zdravotnej poisťovne.