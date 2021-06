Pošta v Matejovciach bude fungovať aj naďalej, presťahuje sa do nových priestorov

Hľadali nové priestory

Súčasť optimalizácie

25.6.2021 (Webnoviny.sk) - Pošta v popradskej mestskej časti Matejovce bude fungovať aj naďalej. Presťahuje sa však do nových priestorov. Informoval o tom v piatok na sociálnej sieti primátor mesta Anton Danko , podľa ktorého sa Slovenskej pošte a miestnej spoločnosti Tatramat podarilo dohodnúť.Práve v nebytových priestoroch spoločnosti bude mať pobočka svoje nové sídlo. Budova, v ktorej pôsobila doteraz, bola v zlom technickom stave, aj preto chcela Slovenská pošta pobočku zrušiť.Zámer zrušiť poštu v Matejovciach avizoval generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták počas zasadnutia mestského zastupiteľstva v Poprade 11. júna. Budovu, v ktorej v súčasnosti pošta sídli, je potrebné zbúrať a postaviť novú. Podľa Ľuptáka by však išlo o obrovskú investíciu, ktorú si Slovenská pošta v súčasnosti dovoliť nemôže.Mesto Poprad sa preto pustilo do hľadania nových priestorov. Navrhlo presunúť poštu do miestnej spoločnosti. Zástupcovia pošty si ich pred viac ako týždňom obzreli. Ako v závere minulého týždňa agentúru SITA informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková , pošta čakala na cenovú ponuku a po jej vyhodnotení prijala rozhodnutie o prevádzke pošty.V Poprade by mali byť zrušené dve pobočky Slovenskej pošty. Ľupták začiatkom júna informoval, že ak nebude zrušená pošta v Matejovciach, namiesto nej sa zruší pošta v mestskej časti Veľká. Od začiatku sa hovorí aj o zatvorení pobočky pošty pri nemocnici.Ide o súčasť optimalizácie organizačnej štruktúry a rušenia kamenných pobočiek Slovenskej pošty na Slovensku. Podľa jej generálneho riaditeľa mal Poprad nadštandardne veľa pôšt. Povinné sú v tomto meste podľa jeho slov tri, Poprad ich má osem.