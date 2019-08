Postarší pár sa pokúšal zastaviť útok jaštera na ich psa, mužovi spôsobil aj vážne tržné rany

Utrpeli vážne zranenia

17.8.2019 (Webnoviny.sk) - Postarší pár utrpel v Austrálii zranenia, keď sa pokúšal zastaviť veľkého jaštera, ktorý napadol ich psa. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na predstaviteľov záchranných služieb.Incident sa stal vo Flametree pri Airlie Beach na severovýchode štátu Queensland. Muža, sedemdesiatnika, po útoku varana previezli letecky do nemocnice.Hospitalizovali aj jeho ženu, šesťdesiatničku, ktorá utrpela zranenie nohy. Pes zo stretu s jašterom vyviazol s vážnymi zraneniami.Záchranári opísali útok ako "hrozné a šialené utrpenie". "Muž utrpel veľmi vážne tržné rany a možnú zlomeninu pravého predlaktia a tiež vážne krvácal z rany na nohe. Rovnako mal značné bolesti," povedal pre austrálsku televíziu ABC pracovník záchranky.Podľa jeho kolegu mala dvojica šťastie, že nemá vážnejšie zranenia, keďže tieto veľké jaštery "môžu byť veľmi divoké". "Nestáva sa to každý deň, to je jasné," dodal.Niektoré druhy varanov, ktoré majú v Austrálii skupinové pomenovanie goannas, dorastajú do dĺžky až dvoch metrov. Ich útoky na ľudí sú zriedkavé.