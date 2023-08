Postihovanie za korupciu sa na Slovensku rozhýbalo, Transparency International sa však obáva situácie po voľbách

Prípady Kováčik, Gašparovič aj Vičan

Nedostatočná transparentnosť

Vývoj po predčasných parlamentných voľbách

Obavy o spravodlivosť

7.8.2023 (SITA.sk) - Za korupciu sú pred súd čoraz častejšie postavené i vyššie šarže a jej postihovanie sa rozhýbalo. Vyplýva to z analýzy viac než troch stoviek súdnych rozhodnutí vydaných protikorupčným Špecializovaným trestným súdom počas posledných troch rokov. Rozhodnutia zozbierala a preštudovala Transparency International Slovensko (TIS) a výsledky priblížila v statuse na sociálnej sieti.Najviac trestov v histórii, a to 224, bolo uložených v roku 2022. TIS poznamenala, že oslobodením pred Špecializovaným trestným súdom končí len päť percent všetkých vecí.„Medzi odsúdenými nájdeme nielen policajtov a štátnych úradníkov, ale aj starostov, sudcov a tiež špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý mal stáť pri potieraní korupcie v prvej línii," uviedla organizácia.TIS tiež poukázala na to, že sa zvýšil aj počet nepodmienečných trestov. V štyroch prípadoch boli vymerané tresty vo výške desať a viac rokov. Išlo o prípady Kováčik Kučerka . Organizácia poznamenala, že v troch z nich boli tresty zrevidované pod spomínanú hranicu Najvyšším súdom SR. Za jeden z pretrvávajúcich problémov označila TIS nedostatočnú transparentnosť, a to obzvlášť pri spolupracujúcich obvinených, čo podľa organizácie spôsobuje, že kauzy sú ľahko spochybniteľné, napríklad aj politikmi.„Viac pozornosti zo strany autorít by si zaslúžili aj polemiky, ktoré vo verejnosti často vzbudzuje výška uložených trestov. Debaty o znižovaní sadzieb za korupciu však po analýze dát stoja na vode," tvrdí TIS.Za rizikový považuje TIS aj vývoj po predčasných parlamentných voľbách vzhľadom na to, že niektorí politici dlhodobo útočia na orgány činné v trestnom konaní a justíciu a spochybňujú ich.„Ak máme v potieraní korupcie, ktorá je ako ukazujú kauzy stále obrovským problémom Slovenska, uspieť, diať sa tak musí bez politických zásahov. Tie môžu prichádzať nielen v podobe škodlivej legislatívy, ale aj cez inštitucionálne a personálne kroky," vystríha TIS.Garantovať nezávislosť polície, prokuratúry a súdov je podľa nich o to dôležitejšie, že momentálne na súdy smeruje, prípadne sa na nich rieši, niekoľko ďalších exponovaných káuz, ktoré sa týkajú vplyvných politikov alebo ich nominantov.Organizácia poukazuje aj na to, že v súčasnosti vládnu pri téme korupcie rozpaky, hoci pred voľbami v roku 2020 to bola jedna z hlavných tém predvolebnej kampane a v médiách sa následne objavovali detaily o vyšetrovaní káuz týkajúcich sa korupcie. „Opozícia v súvislosti s vyšetrovaniami dokonca rozpráva o politických snahách o jej likvidáciu," poznamenáva TIS.