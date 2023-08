Poštou odvolilo už takmer 13 tisíc voličov, na hlasovanie mimo trvalého bydliska máte aj inú možnosť

Hlasovací preukaz

Volič dostane dve obálky

30.8.2023 (SITA.sk) - Prostredníctvom voľby poštou hlasovalo vo voľbách do Národnej rady SR doteraz takmer 13-tisíc voličov. Informovalo o tom ministerstvo vnútra s tým, že návratnú obálku s hlasovacím lístkom je potrebné doručiť„V prípade, že sa zásielka s materiálmi na hlasovanie vráti na ministerstvo vnútra ako nedoručená, môže volič registráciu poštou aj zrušiť a potom môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu," uviedol rezort vnútra.Volič s trvalým pobytom na Slovensku, ktorého návratná obálka nebola doručená na rezort vnútra včas, prípadne ju neodoslal, môže podľa ministerstva 30. septembra hlasovať v obci svojho trvalého pobytu.„Vo volebnej miestnosti mimo miesta trvalého pobytu možno hlasovať na základe hlasovacieho preukazu. Potrebné je najprv zrušiť registráciu o voľbu poštou, táto informácia sa automaticky odosiela do obce trvalého pobytu voliča, čo mu umožní požiadať o hlasovací preukaz," uviedol rezort.Ministerstvo zároveň pripomína, že hlasovacie lístky pre voľbu poštou nájdu voliči na webe www.minv.sk „Hlasovací lístok politického subjektu, ktorému chce volič odovzdať svoj hlas, si vytlačí. Ak sú údaje na tomto hlasovacom lístku uvedené na dvoch stranách, vytlačí si obe strany hlasovacieho lístka, pokiaľ možno obojstranne," zdôraznilo ministerstvo s tým, že volič dostáva dve obálky – obálku na hlasovanie s odtlačkom úradnej pečiatky MV SR a návratnú obálku, ktorá je označená heslom „Voľba poštou - Election by mail“.„Uvedená je na nej adresa sídla MV SR ako adresáta, adresa voliča ako odosielateľa a jedinečný identifikačný kód. Každá návratná obálka musí obsahovať iba jednu hlasovaciu obálku. V prípade, že bude návratná obálka obsahovať viac hlasovacích obálok, budú všetky tieto obálky neplatné," zdôraznil rezort vnútra.Dodal, že zalepené návratné obálky viacerých voličov môžu byť v ľubovoľnom počte zaslané v jednom balíku. Poštovné za zaslanie návratnej obálky uhrádza odosielateľ.