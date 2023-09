Poštou zo zahraničia odvolilo už takmer 30-tisíc voličov, stále to však nie je ani polovica zo zaregistrovaných

Viaceré spôsoby poslania

Hlasovací preukaz

Dve obálky

19.9.2023 (SITA.sk) - Poštou zo zahraničia dosiaľ odvolilo viac ako 28-tisíc voličov. Ako informuje Ministerstvo vnútra (MV) SR , na voľbu poštou sa ich v stanovenej lehote celkovo zaregistrovalo temer 73-tisíc. Rezort tiež apeluje na elektorát, aby si nenechával odoslanie obálky s hlasovacím lístkom na poslednú chvíľu, keďže z niektorých vzdialenejších štátov sú i dlhšie doručovacie lehoty.Aby bol hlasovací lístok započítaný, musí návratná obálka do podateľne ministerstva doraziť najneskôr 29. septembra do 12:00. Daná lehota je stanovená legislatívne.„Volič môže zaslať návratnú obálku zo zahraničia ľubovoľne – poštou aj kuriérskou službou. Môže ju zaslať aj zo Slovenska alebo ju osobne doručiť do podateľne MV SR na Drieňovej 22 v Bratislave do zákonného termínu. Poštovné uhrádza volič – odosielateľ," pripomína rezort vnútra a dodáva, že všetkým zaregistrovaným zasielalo materiály potrebné na hlasovanie doporučene.„O ich opakované doručenie môže volič požiadať v prípade, že pôvodná zásielka sa ministerstvu vnútra vrátila ako nedoručená. O tejto skutočnosti je volič informovaný prostredníctvom emailovej notifikácie. Potrebné je prihlásiť sa do informačného systému pre voľbu poštou a tlačidlom kliknúť na Žiadosť o opakované zaslanie materiálov na hlasovanie. Zároveň môže volič zmeniť adresu na doručenie," informuje MV SR.Webovú aplikáciu možno nájsť na odkaze https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/.Ministerstvo tiež pripomenulo, že voličstvo, ktoré má trvalý pobyt na Slovensku a obálku nestihne zaslať načas, prípadne ju ani neodošle, môže v deň volieb hlasovať na Slovensku, v obci, kde má trvalý pobyt. „Vo volebnej miestnosti mimo miesta trvalého pobytu možno hlasovať na základe hlasovacieho preukazu. Potrebné je predtým najprv zrušiť registráciu o voľbu poštou a následne požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu," ozrejmuje MV SR.Hlasovacie lístky pre voľbu poštou sú dostupné na stránke https://www.minv.sk/?nr23-hl. Volič si vytlačí hlasovací lístok politického subjektu, za ktorý chce hlasovať, v prípade, ak sú údaje na hlasovacom lístku na dvoch stranách, tak by ho mal vytlačiť, v rámci možností, obojstranne.„Volič dostáva dve obálky – obálku na hlasovanie a návratnú obálku. Každá návratná obálka musí obsahovať iba jednu hlasovaciu obálku. V prípade, že bude návratná obálka obsahovať viac hlasovacích obálok, budú všetky tieto obálky neplatné. Zalepené návratné obálky viacerých voličov môžu byť v ľubovoľnom počte zaslané v jednom balíku," vysvetľuje ministerstvo.Ako ďalej informoval rezort vnútra, sčítavanie hlasov zo zahraničia zaistí v deň volieb 18 osobitných volebných komisií, tvorených nominantmi politických subjektov. „Podrobné informácie k voľbe poštou vrátane najčastejších otázok a odpovedí nájdete na https://www.minv.sk/?nr23-posta. V prípade, že volič nenájde riešenie v často kladených otázkach, môže kontaktovať MV SR na emailovej adrese: volbypostou@minv.sk," uzatvára ministerstvo.