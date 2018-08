Poštová banka dosiahla v 1. polroku zisk 34,44 milióna eur

Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) - Čistý zisk Poštovej banky v prvom polroku tohto roka medziročne vzrástol o 14,75 % na 34,44 milióna eur. Vyplýva to zo zverejnených údajov banky.Čisté úrokové výnosy banky stúpli v prvom polroku o vyše dva milióny eur na 82,2 milióna eur, a to aj napriek pretrvávajúcim nízkym úrokovým sadzbám, ktoré významne ovplyvňujú trh. Banka taktiež zaznamenala rast čistých výnosov nielen z poplatkov a provízií, ale aj z dividend. Nižšie náklady na poplatky a provízie rovnako ako vyššie personálne náklady sú aj dôsledkom zmien obchodného modelu so Slovenskou poštou. Jej pracovníci sa v rámci konceptu Banka na pošte stali od začiatku roka 2018 zamestnancami Poštovej banky a taktiež banka integrovala do svojich štruktúr zamestnancov svojej dcérskej spoločnosti PB Partner.Pod zlepšenie hospodárskeho výsledku banky sa podpísala aj nižšia čistá tvorba opravných položiek a rezerv. Banka zaznamenala medziročný nárast spotrebných úverov, keď poskytla už celkovo miliardu retailových úverov.skonštatoval v správe pre médiá predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko.Úvery a pohľadávky voči klientom presiahli celkový objem 2,25 miliardy eur, vklady klientov predstavovali vyše 3,5 miliardy eur. Ukazovateľ kapitálovej primeranosti bol na úrovni 17,73 %.dodal Zaťko.