Štvrtok 9.10.2025
09. októbra 2025
Poštové BalíkoBOXy rozširujú sieť na Slovensku a prinášajú viacero výhod pre zákazníkov
BalíkoBOXy, samoobslužné terminály Slovenskej pošty, ktoré fungujú nepretržite, zaznamenávajú výrazný nárast záujmu. Medziročný ...
9.10.2025 (SITA.sk) - BalíkoBOXy, samoobslužné terminály Slovenskej pošty, ktoré fungujú nepretržite, zaznamenávajú výrazný nárast záujmu. Medziročný nárast podania balíkov cez tieto zariadenia predstavuje približne 150 percent.
Slovenská pošta tak posilňuje svoju pozíciu ako spoločnosť s najširšou poštovou sieťou a najdostupnejšími službami. BalíkoBOXy ponúkajú kapacitu od 60 schránok a disponujú aj poštovou schránkou na podávanie obyčajných listov s poštovným uhradeným online alebo známkami.
Aktuálne je na Slovensku 248 aktívnych BalíkoBOXov, ku ktorým čoskoro pribudnú ďalšie dva vlastné. Sieť sa plánuje rozšíriť naprieč celým Slovenskom a klienti budú môcť využívať aj zariadenia iných prevádzkovateľov za rovnakých podmienok.
Slovenská pošta ponúka posielanie balíkov už od 3,10 € s doručením do viac ako 1 800 výdajných miest. Zásielky je možné podať online cez mobilnú aplikáciu alebo ePodací hárok, čo je o 20 % lacnejšie, a odovzdať ich bez čakania priamo na pošte, na vyhradenom mieste pre vopred zaplatené zásielky, alebo v BalíkoBOXe.
Aplikácia umožňuje zistiť dostupnosť voľných schránok a v prípade potreby otvoriť väčšiu skrinku. Príjemca si môže vybrať spôsob doručenia – na adresu, na poštu, do BalíkoBOXu alebo PoštaPOINTu.
Pri zásielkach na dobierku je možná platba kartou priamo na mieste. Pohyb zásielky je možné sledovať v aplikácii alebo na webe Slovenskej pošty, pričom o uložení príde notifikácia formou SMS alebo e-mailu. Balík si vyzdvihnete na základe PIN kódu, pričom aj v BalíkoBOXe je možná platba kartou.
V prípade, že si zákazník nestihne zásielku vyzdvihnúť, doručovateľ ju po niekoľkých dňoch vráti späť odosielateľovi. Výhodou Slovenskej pošty je dlhá úložná lehota – až 18 dní od doručenia do BalíkoBOXu do posledného možného dňa prevzatia na pošte, čo zvyšuje komfort a bezpečnosť podania aj prevzatia zásielok.
Zdroj: SITA.sk - Poštové BalíkoBOXy rozširujú sieť na Slovensku a prinášajú viacero výhod pre zákazníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
