Postreleného mladíka v Hongkongu obvinili z výtržnosti

V stredu ráno sa uskutočnili na škole v Hongkongu, kde protestujúci postrelený mladík študuje, protestnú akciu aj ďalší študenti, ktorí si posadali na zem a dlaňou si pridŕžali miesto na hrudi, kde bol mladý muž postrelený. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 3. októbra (TASR) - Mladík, ktorého počas utorňajších protestov v Hongkongu postrelila zasahujúca polícia do hornej časti tela, bol vo štvrtok obvinený z výtržnosti a útoku na policajta. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.Osemnásťročný muž, ktorého zasiahol projektil vypálený z bezprostrednej blízkosti do ľavého pleca, je stále vo vážnom, ale stabilizovanom stave.Hongkonská polícia v súvislosti s incidentom uviedla, že policajt použil služobnú zbraň v obave o vlastný život.Počas demonštrácií v deviatich hongkonských štvrtiach, ktoré sa konali 1. októbra v deň 70. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky, utrpelo zranenia 104 ľudí a polícia zadržala 180 osôb. Dvaja ľudia sú stále vo vážnom stave.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Stiahnutie tohto zákona oznámila Lamová oficiálne 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.