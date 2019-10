Postrelený hongkongský demonštrant je v stabilizovanom stave

V stredu ráno sa uskutočnili na škole v Hongkongu, kde protestujúci postrelený mladík študuje, protestnú akciu aj ďalší študenti, ktorí si posadali na zem a dlaňou si pridŕžali miesto na hrudi, kde bol mladý muž postrelený. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 2. októbra (TASR) - V stabilizovanom stave je 18-ročný študent, ktorého v utorok postrelil do hrude príslušník polície počas utorňajšieho protivládneho protestu v Hongkongu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na predstaviteľov hongkonskej nemocnice.Dvaja ďalší ľudia zostávajú v kritickom stave, uviedol v stredu hovorca nemocnice.Počas demonštrácií v deviatich hongkonských štvrtiach, ktoré sa konali v deň 70. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky, bolo zranených 104 ľudí a polícia zadržala 180 osôb.Video, v ktorom vidieť policajta, ako z tesnej blízkosti strieľa na študenta, vyvolalo na internete pobúrenie. Objavilo sa však i ďalšie video, z ktorého vyplýva, že protestujúci mladík bol súčasťou skupiny, ktorá zrejme zaútočila na policajnú jednotku.Šéf hongkonskej polície Stephen Lo (v čínštine Lu Wej-cchung) v utorok oznámil, že polícia ešte nerozhodla, či budú voči študentovi vznesené obvinenia. Policajt, ktorý na demonštranta vystrelil, sa podľa slov veliteľa polície obával o svoj život.Zásahy polície odsúdila v spoločnom vyhlásení skupina 24 prodemokratických zákonodarcov. Tí uviedli, že policajti konaliV stredu ráno uskutočnili na škole, kde postrelený mladík študuje, protestnú akciu aj ďalší študenti, ktorí si posadali na zem a dlaňou si pridŕžali miesto na hrudi, kde bol mladý muž postrelený.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Stiahnutie tohto zákona oznámila Lamová oficiálne 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo, ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.