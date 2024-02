Postrelil študentku, tá má doživotné následky. Bývalý inštruktor policajnej akadémie vinu priznal a spoznal svoj trest (video)

aktualizované 16. februára 2024, 11:30



Nešťastná udalosť sa stala 1. marca minulého roku na Akadémii Policajného Zboru v Bratislave, kde pedagóg postrelil 20-ročnú kadetku. Tá skončila s poranením chrbtice v nemocnici. Podľa medializovaných informácií sa tri budúce policajtky po vyučovaní chceli zdokonaliť v streľbách, a tak išli s pedagógom na polygón v areáli školy.



Pri výstrele z inštruktorovej zbrane strela zasiahla jednu z kadetiek do chrbta. Pre incident skončila vo funkcii vtedajšia rektorka akadémie Lucia Kurilovská, ktorá v súčasnosti pôsobí ako štátna tajomníčka rezortu vnútra.





16.2.2024 (SITA.sk) -Bývalý pedagóg Akadémie Policajného zboru v Bratislave Vladimír Š. v kauze postrelenia študentky Michaely Hozákovej priznal v piatok pred sudcom Mestského súdu Bratislava vinu. Ako zdôraznil, každý inštruktor je zodpovedný za to, čo sa deje na cvičisku. Súd jeho vyhlásenie prijal a udelil bývalému pedagógovi podmienečný trest.Rozhodol o tom sudca Mestského súdu Bratislava I, keď obžalovaného uznal za vinného z prečinu ublíženia na zdraví. Obžalovanému uložil trest tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu štyroch rokov a zákaz vykonávať činnosti spojené s držbou zbraní.Takisto má Vladimír Š. poškodenej zaplatiť odškodné 48-tisíc eur. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor podal odvolanie voči uloženému trestu.Podľa obžaloby inštruktor v marci minulého roku na cvičnom polygóne akadémie porušil predpisy a vystrelil na kadetku, pričom jej mimo iného poranil 12. stavec chrbtice a porušil miechu. Tým jej spôsobil ťažkú ujmu na zdraví.Prokurátor v záverečnej reči zdôraznil, že moskovský rodák Vladimír Š. zaradil do streleckého výcviku na policajnej akadémii takzvanú „streľbu na telo". V rámci neho na študentku zámerne namieril a vystrelil bez toho, aby si overil, či v zbrani nemá takzvané ostré náboje.„Ak by bol k veci pristupoval zodpovedným spôsobom, mohol tomu kedykoľvek predísť," skonštatoval. Zároveň pripomenul, že výsledkom konania obžalovaného je ochrnutie dolnej polovice tela poškodenej.Prokurátor dodal, že z predmetných dôvodoch by bol pre obžalovaného primeraný nepodmienečný trest odňatia slobody. Obhajoba v tejto súvislosti namietala, že pri podobných incidentoch z minulosti bol obžalovaným ukladaný výlučne podmienečný trest. Mestský súd Bratislava I. pritom už uznal obžalovaného v lete 2023 za vinného z prečinu ublíženia na zdraví prostredníctvom trestného rozkazu a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s podmienečným odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu štyroch rokov s probačným dohľadom nad jeho správaním počas skúšobnej doby.Zároveň mu uložil obmedzenie spočívajúce v zákaze vykonávania funkcie alebo povolania, pri ktorých dochádza k manipulácií so strelnými zbraňami. Prokurátor, poškodená, ako aj samotný obžalovaný podali voči rozhodnutiu odpor. Súd preto musel nariadiť termín hlavného pojednávania.