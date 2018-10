Posttropická cyklóna Leslie dorazila do Portugalska, zranila 27 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Perpetual Power Cuts, Heavy rains : 'Zombie' Storm Leslie Smashes into Portugal, Spain pic.twitter.com/TBPKJWR6H6 — www.TheFilmyMAZA.com (@TheFilmyMaza) 14. októbra 2018

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lisabon 14. októbra (TASR) - Zoslabnutý hurikán Leslie zasiahol v sobotu neskoro večer Portugalsko, kde následne v noci na nedeľu spôsobil zranenia 27 ľuďom. Nárazový vietor a hustý lejak tiež vyvracal stromy, rozbíjal okná a zapríčinil výpadky elektriny. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Luís Belo Costa z portugalskej Národnej agentúry pre ochranu v nedeľu tiež oznámil, že zranenia nie sú život ohrozujúce. Dodal, že prírodný živel donútil vyše 60 ľudí opustiť svoje domovy.V čase, keď Leslie v sobotu neskoro večer dorazil na atlantické pobrežie Portugalska, zoslabol už z hurikánu prvej kategórie na posttropickú cyklónu so sprievodným vetrom s rýchlosťou 110 kilometrov za hodinu.Avšak štátna stanica RTP uviedla, že rýchlosť vetra dosahovala v pobrežnom meste Figueira da Foz, 200 kilometrov severne od metropoly Lisabon, rýchlosť až 170 kilometrov za hodinu.Portugalská meteorologická služba vydala vopred najvyššie, červené varovanie pred silným vetrom alebo nebezpečnými poveternostnými podmienkami na pobreží, napríklad pred prudkým príbojom, a to pre 13 z 18 pevninských okresov vrátane Lisabonu.Leslie je určitou poveternostnou anomáliou v danej oblasti, nakoľko hurikány, ktoré pravidelne kvária americkú stranu Atlantického oceánu, len zriedka prinášajú svoju ničivú silu až do Európy.