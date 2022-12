Postup Ruska pri Bachmute sa zrejme spomalil, Ukrajinci zatlačili aj žoldnierov Wagnerovej skupiny

25.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský postup v blízkosti Bachmutu Doneckej oblasti na východe Ukrajiny sa v posledných dňoch pravdepodobne spomalil.Vo svojej novej správe o vojne na Ukrajine to tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) . Podľa neho je však príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, či sa ruské úsilie o dobytie mesta blíži ku koncu. Informuje o tom spravodajský portál Kyiv Independent.Ruskí vojenskí blogeri podľa ISW informovali, že sa ukrajinským silám v oblasti podarilo spomaliť ruský postup. Jeden z nich uviedol, že Ukrajina zatlačila jednotky žoldnierskej Wagnerovej skupiny kontrolovanej Kremľom na predchádzajúce pozície. Inštitút konštatuje, že „ruské sily v novembri a decembri v porovnaní s mesiacom október urobili celkovo o niečo menší celkový postup v oblasti Bachmutu".Bachmut sa nachádza na frontovej línii. Obsadenie mesta by ruským silám umožnilo spustiť útoky na mestské oblasti, ako sú Kramatorsk