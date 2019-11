Postupujeme podľa platných predpisov, reagoval pozemkový fond na OĽaNO

Igor Matovič, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 27. novembra (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) sa dôsledne ohradzuje voči obvineniam z podvodu, ktoré odzneli v stredu na brífingu hnutia OĽaNO. Uviedol to pre TASR Martin Kormoš, hovorca SPF, v reakcii na stredajšiu kritiku opozičného hnutia.Predseda OĽaNO Igor Matovič, za účasti poslanca Národnej rady SR Martina Fecka a dotknutých farmárov, v stredu informoval, že SPF vo štvrtok (28. 11.) v dedine Horné Saliby v okrese Galanta pripraví farmárov o pôdu, ktorú dlhodobo obrábajú.SPF bez toho, aby súčasným nájomcom ponúkol nájom pôdy, sa chystá podpísať nájomnú zmluvu na 617 hektárov s firmou s vlaňajšími tržbami okolo 100 eur a s ľuďmi, ktorí sú blízki ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi (Most-Híd). Podobných zmlúv podľa Matoviča pozemkový fond pripravil "desiatky".povedala generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová. Zároveň dodala, že podmienky týkajúce sa hospodárskych výsledkov žiadateľa nariadenie neustanovuje.Nepravdivou je podľa Kormoša taktiež informácia, že pozemky v správe a nakladaní SPF, tvoriace predmet návrhu nájomnej zmluvy pre spoločnosť AZ Agro Trade boli prenajaté iným subjektom. Takéto nájomné zmluvy SPF neeviduje. Práve naopak, ukazuje sa, že subjekty využívali štátnu pôdu nelegálne, bez zmluvy, čím spôsobili štátu a daňovým poplatníkom finančnú škodu. SPF analyzuje možnosti vymáhania finančných prostriedkov za neoprávnené využívanie štátnej pôdy.Rovnako zavádzajúcou je podľa Kormoša informácia, že predmetný návrh nájomnej zmluvy má byť vo štvrtok podpisovaný zo strany štatutárov SPF. Návrh zmluvy mal byť ešte len prerokovaný na štvrtkovom zasadnutí 13-člennej Rady SPF, ktorá je nezávislým kontrolným orgánom SPF a v zmysle zákona dáva ku každej nájomnej zmluve odporúčacie alebo neodporúčacie stanovisko.Pretože SPF dostal voči návrhu zmluvy námietky, fond podľa Kormoša odporučí rade fondu návrh zo štvrtkového rokovania stiahnuť.priblížil hovorca fondu.Kormoš dodal, že vzhľadom na vyššie uvedené zistenia, ako aj pokračujúcu inventarizáciu pozemkov prenajímaných od SPF, pozemkový fond vyzýva všetkých farmárov na zosúladenie nájomných zmlúv s pozemkami, ktoré reálne užívajú.Minister spravodlivosti SR Gábor Gál považuje podľa rezortnej hovorkyne Zuzany Drobovej Matovičove vyjadrenia za teatrálne nezmyselné predvolebné ťahy."V prípade, že má Igor Matovič opodstatnené informácie, že dochádza k nekalej činnosti v súvislosti s činnosťou SPF, je potrebné, aby kontaktoval príslušné orgány činné v trestnom konaní, nehral divadlo pred médiami a nezaťahoval do jeho predvolebnej kampane Gábora Gála, ktorý s vecou nemá absolútne nič spoločné," doplnila Drobová.Zmluvou, o ktorej sa farmári dozvedeli minulý týždeň z internetu, sa podľa Matoviča ide prenajať pôda v katastri obce Horné Saliby na obdobie do 31. októbra 2033.upozornil.Farmári prídu podľa neho o pôdu bez toho, aby im SPF poslal SMS alebo zatelefonoval, či poslal nejaký list.podčiarkol Matovič.