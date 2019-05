Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Postupy pri nakladaní s núdzovými zásobami ropy sa majú upraviť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze, ktorú v piatok posunul parlament do druhého čítania.Základným cieľom návrhu zákona je podľa Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR transponovať do návrhu zákona eurosmernicu. Slovenskej republike zo smernice vyplýva povinnosť prijať a uverejniť zákon potrebný na dosiahnutie súladu s legislatívnym právnym aktom EÚ s platnosťou najneskôr do 19. októbra 2019 a účinnosťou najneskôr od 1. januára 2020.priblížila SŠHR SR.Navrhovanou právnou úpravou sa tak podľa SŠHR SR odstraňuje vybraný okruh aplikačných a interpretačných problémov, ktoré sa vyskytli v praxi pri nakladaní s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov.