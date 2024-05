Posunutie vládneho návrhu zákona o Slovenskom rozhlase a televízii je chyba a ide proti záujmom verejnosti, tvrdí Šimečka

Poslanci parlamentu v stredu posunuli vládny návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase do ďalšieho legislatívneho procesu. V prípade jeho schválenia ako celku sa zruší verejnoprávne médium



„Navrhované zmeny vyplývajú z negatívnych skúseností vyplývajúcich z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a komparácie skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe," píše sa v ňom.



Rovnako zdôrazňuje, že rozhlas a televízia sa formálne nerozdelia, no vytvoriť by sa mal priestor na samostatný rozvoj oboch.



Poslanci parlamentu v stredu posunuli vládny návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase do ďalšieho legislatívneho procesu. V prípade jeho schválenia ako celku sa zruší verejnoprávne médium Rozhlas a televízia Slovenska a nahradí sa Slovenskou televíziou a rozhlasom. Materiál deklaruje zámer vytvoriť novú inštitúciu, ktorá bude objektívne napĺňať verejnoprávny charakter vysielania.„Navrhované zmeny vyplývajú z negatívnych skúseností vyplývajúcich z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a komparácie skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe," píše sa v ňom.Rovnako zdôrazňuje, že rozhlas a televízia sa formálne nerozdelia, no vytvoriť by sa mal priestor na samostatný rozvoj oboch.

22.5.2024 (SITA.sk) - Vládny návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase ide proti záujmom verejnosti i európskym pravidlám. Myslí si to predseda hnutia Progresívne Slovensko a podpredseda parlamentu Michal Šimečka . Dodal, že jeho posunutie do druhého čítania je chyba.„Náš politický zápas o záchranu RTVS bude pokračovať a ak to bude potrebné, tak aj podaním na ústavný súd. Vyzývam preto vládu, aby tento zlý zákon stiahla a vypočula si zásadné pripomienky nás v Progresívnom Slovensku, ale aj verejnosti a odborníkov. Ak koalícia myslí snahu o spoločenský zmier vážne, tak sa poďme spolu rozprávať o tom, ako reálne zlepšiť fungovanie RTVS. A zastavme nebezpečné snahy o jednofarebné stranícke ovládnutie televízie a rozhlasu," uviedol Šimečka.Ešte pred hlasovaním o predloženom návrhu vyzývalo hnutie Slovensko všetkých poslancov, aby sa zamysleli, čo takýto návrh prinesie pre slobodu slova a taktiež ich vyzvalo, aby zaňho nezahlasovali. V hnutí nevideli dostatočné dôvody na rázny krok, akým je zrušenie RTVS a zriadenie novej televízie a rozhlasu.„Zákon o zrušení RTVS a zavedení STVR prinesie stratu nezávislosti médií, ktoré sa stanú nástrojom propagandy v rukách vládnych politikov. Ohrozí slobodu slova a spôsobí podkopanie dôvery verejnosti voči médiám. Návrh zákona Slovensku prinesie tiež medzinárodnú hanbu pre spolitizovanie verejnoprávnych médií," tvrdí hnutie.