Potápači čistili plesá v Tatrách: Vyzbierali stovky kíl odpadu

Na snímke potápači sa pripravujú na potopenie do vôd Štrbského plesa počas 25. ročníka akcie Čisté vody 5. októbra 2018 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Tatranská Lomnica 5. októbra (TASR) – Pod hladinu troch tatranských plies sa v piatok v rámci 25. ročníka akcie Čisté vody ponorili potápači, aby z nich vytiahli neporiadok predovšetkým po letnej turistickej sezóne. Tento rok k nim pridali aj kameňolom v popradskej Kvetnici. „Vo vreciach už tradične končili najmä sklenené fľaše či plastové poháriky, kurióznym úlovkom bol tomahawk, ktorý v Štrbskom plese ostal zrejme po nakrúcaní filmu Náčelník Veľký had s legendárnym Gojkom Mitičom v hlavnej úlohe," uviedol koordinátor akcie Pavol Kráľ zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP).Do Velického, Popradského a Štrbského plesa sa ponorilo 41 potápačov, Nové Štrbské pleso tento rok opäť vynechali, keďže oň nebol záujem. Ďalší ôsmi vyčistili kameňolom v popradskej Kvetnici. Celkovo na breh vytiahli 562 kilogramov odpadu. Najviac, až 406,5 kilogramu neporiadku ležalo práve na dne lomu, v ktorom sa potápači rozhodli urobiť veľké upratovanie vôbec po prvýkrát. Vylovili napríklad tašku s knihami, televízor, pneumatiky, rôzne laná, železá i bežný domový odpad.Najväčší záujem bol už tradične o čistenie Štrbského plesa, ktoré si tentokrát vyhliadlo 28 potápačov. Z jeho dna vytiahli 77 kilogramov odpadu.konkretizoval Kráľ. Dodal, že sa našli aj staré mince, no najväčšou kuriozitou bola sekerka, ktorá na dne jazera ostala pravdepodobne po nakrúcaní legendárnej snímky Veľký had. Ďalším prekvapením bola malá meteostanica, ktorú potápači objavili v strede plesa.V Popradskom plese zase natrafili na nový dron, na brehu skončili aj skrinky, sklo, tehly, dosky či konzervy. Dokopy 46,5 kilogramu neporiadku odtiaľ vytiahlo osem potápačov. Ďalší piati sa ponorili do Velického plesa. Z jeho dna vylovili 32 kilogramov odpadu. Išlo predovšetkým o stavebný materiál, najmä tehly.zhodnotil jubilejný ročník akcie Čisté vody jej dlhoročný koordinátor.Podujatie zorganizovali ŠL v spolupráci s Potápačskou školou Technical Diving zo Spišskej Novej Vsi, Zväzom potápačov Slovenska, Potápačským klubom Vodnár z Popradu a Nemocnicou Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica. Podujatie je súčasťou Medzinárodného festivalu potápačských filmov, ktorý odštartoval vo štvrtok (4.10.) večer na Podbanskom.