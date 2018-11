Potápači lokalizovali na dne mora trup lietadla spoločnosti Lion Air

Na archívnej snímke je lietadlo indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air. Foto: TASR Foto: TASR

Jakarta 3. novembra (TASR) - Indonézski potápači lokalizovali v sobotu na morskom dne trup lietadla indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air so 189 ľuďmi na palube, ktoré sa v pondelok zrútilo do Jávskeho mora. Zachytili aj signál, pravdepodobne pochádzajúci z druhej tzv. čiernej skrinky havarovaného stroja. Informovala o tom agentúra AP.povedal riaditeľ indonézskej Národnej pátracej a záchranárskej agentúry Muhammad Syaugi. Údajne sa podarilo zachytiť aj, ktorý by mohol pochádzať z druhej čiernej skrinky - zapisovača hlasu v kokpite, dodal Syaugi. Prvú čiernu skrinku - zapisovač letových údajov - sa podarilo vyzdvihnúť z morského dna ešte vo štvrtok.Prakticky nový Boeing 737 Max 8 spoločnosti Lion Air sa v pondelok 29. októbra po približne 13 minútach letu zrútil do Jávskeho mora. Lietadlo linky JT610 smerovalo z Jakarty do mesta Pangkal Pinang, metropoly provincie Bangka-Belitung ležiacej na východnom pobreží ostrova Bangka. Nehodu neprežil nikto z 189 ľudí na palube.Pondelková nehoda bola druhou haváriou lietadla spoločnosti Lion Air za posledných 14 rokov. Stroj typu McDonnell Douglass MD-82 v roku 2004 havaroval pri pristávaní na letisku v meste Surakarta v strednej časti ostrova Jáva. Nehoda si vtedy vyžiadala 25 obetí zo 153 ľudí na palube.