Potápači pracujú na umiestnení lán pod trupom vraku vyhliadkovej lode

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 8. júna (TASR) – Maďarskí potápači aj v dnes pokračovali v Budapešti na umiestnení štyroch lán a postrojov, ktorými bude možné vyzdvihnúť vyhliadkovú loď Hableány z dna koryta Dunaja.V sobotu vo verejnoprávnej televízii M1 hovorca protiteroristickej jednotky TEK Nándor Jasenszky povedal, že nie je možné predpovedať, kedy bude táto úloha splnená, a kedy bude môcť plávajúci žeriav Clark Ádám plavidlo z rieky vytiahnuť.Ak budú laná a postroje umiestnené pod loďou, tak ju bude podľa expertov možné vyzdvihnúť zhruba do hodiny. Po tom, keď už bude plavidlo na hladine, sa začne zdĺhavý proces vyčerpania vody a následne budú musieť odborníci rozhodnúť, akým spôsobom bude vrak z miesta nehody prevezený. Vrak naplnený usadeninami a s vodou bude pri vyzdvihovaní vážiť približne 60 ton.Na breh Dunaja a na Margitin most prichádzajú Budapešťania aj turisti. Mnohí z nich prinášajú kvety a kytice, aby si uctili pamiatku obetí tragickej havárie. Na Margitinom moste sú vyvesené čierne zástavy a vlajky sú na viacerých lodiach v Budapešti spustené na pol žrde. Záchranné práce sledujú televízne štáby a novinári, vrátane početnej skupiny juhokórejských žurnalistov.Slovenský vodohospodársky podnik v sobotu nadránom na štyri hodiny znížil prietok na Vodnom diele Gabčíkovo. Požiadali ich o tom maďarskí vodohospodári v záujme uľahčenia záchranných prác. Hladina Dunaja v Budapešti by mala citeľne poklesnúť v sobotu popoludní.K zrážke vyhliadkovej a výletnej lode došlo 29. mája krátko po 21:00 h. pod Margitiným mostom. Vyhliadková loď s 33 juhokórejskými turistami a dvojčlennou posádkou sa následne v priebehu siedmich sekúnd potopila. Bezprostredne po zrážke sa z vôd Dunaja podarilo zachrániť sedem ľudí. V súčasnosti pátrajú ešte po ôsmich nezvestných turistoch a jednom členovi posádky.