Potápačská technika policajtov a hasičov prejde revíziou, ministerstvo vyjde na vyše pol milióna eur

servis

potápačského

26.12.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie servisu a revízií potápačskej techniky, ktorú využívajú hasiči a policajti. Ako sa ďalej uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, náklady na zabezpečenie požadovaných služieb odhadujú na 532 338 eur bez DPH."Predmetom zákazky sú revízie amateriálu pre potreby Policajného zboru, opravy potápačského materiálu pre potreby Policajného zboru, servisné činnosti na potápačskú výstroj pre potreby Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR," uviedol rezort s tým, že záujemcovia o zabezpečenie služieb môžu ponuky predkladať do 15. januára. Kritériom vyhodnocovania ponúk má byť najvýhodnejšia cena.V prípade Policajného zboru SR spadajú potápači do poriadkových jednotiek alebo poriečnych oddielov. K ich hlavnej náplni práce patrí napríklad zaisťovanie predmetov podozrivých z trestnej činnosti.V rámci Hasičského a záchranného zboru sú potápači zaradení do tzv. povodňovej záchrannej služby. Zameriavajú sa na poskytovanie pomoci a vykonávanie záchranných prác na vodných plochách, najmä pri povodniach, nehodách a iných mimoriadnych udalostiach.