Potenciál Slovákov žijúcich v zahraničí treba využiť pre rozvoj štátu, upozorňuje Korčok

25.5.2021 (Webnoviny.sk) - Podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS) je v záujme Slovenska posilňovať vzťahy so Slovákmi žijúcimi v zahraničí a ich potenciál využiť pre ďalší rozvoj SR.Minister to uviedol počas utorkového zasadnutia Rady vlády SR pre krajanské otázky, ktorá je poradným a konzultačným orgánom vlády SR v oblasti vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. „Rada vlády pre krajanské otázky bude aj počas tejto vlády rozvíjať vzťahy s tradičnou komunitou Slovákov, ktorí našli svoju vlasť v zahraničí v minulom storočí. Musíme sa však zamerať na novú slovenskú diaspóru, teda na tých krajanov, ktorí zo Slovenska odišli po roku 1989,“ povedal počas otvorenia zasadnutia rady Korčok.Súčasťou zasadnutia bola aj prezentácia hlavných cieľov a aktuálneho stavu prípravy novej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021 až 2025. Rada vlády pre krajanské otázky vláde SR odporúča uvedenú koncepciu schváliť.