Potomkovia Slovákov z Pittsburghu si pripomenuli Slovensko a tradície

Pittsburgh 20. júla (TASR) - Potomkovia Slovákov, ktorí začali prichádzať po prvej svetovej vojne do Ameriky za prácou, si vo štvrtok v Kennywood Parku pri Pittsburghu pripomenuli Slovensko, jeho tradície a kultúru. Slovenský deň s nimi oslávil aj podpredseda vlády SR Richard Raši. Prevzal si od nich deklaráciu kraja o podpore Slovákov, ktorí prišli a budovali Pittsburgh.povedal Raši na podujatí.Svoj pôvod si prišla na akciu pripomenúť aj 87-ročná Evelyn, ktorá sa narodila v Amerike, ale jej starí rodičia pochádzali zo Slovenska.povedala pre TASR.Podobne ako Evelyn, aj Judy ponúkala na akcii ľuďom koláče. Slovensko navštívila zatiaľ dvakrát.uviedla pre TASR. S rodinou na východnom Slovensku je v kontakte.Pravidelný kontakt udržiava aj Rudy, ktorý prišiel do Pittsburghu v roku 1969 ako 17-ročný. Dnes má 66 rokov a s manželkou Zuzkou bude oslavovať 40 rokov manželstva. Do Ameriky neutekal, dostal sa tam vďaka ujovi.priblížil pre TASR Rudy, ktorý pochádza z východného Slovenska. Na návštevy chodí málo.vysvetľuje.V Pittsburghu má Rudy dielňu a opravuje autá. So ženou vedú folklórny súbor a slovenčinu si udržiavajú aj vďaka tomu, že v jednom z lokálnych rádií vysielajú pravidelný nedeľný jednohodinový slovenský program.uviedol.Priamo v Pittsburghu žije asi 105.000 Slovákov, čo sú podľa tamojšieho honorárneho konzula SR Joea Senka dve percentá obyvateľov. V celej Pennsylvánii je Slovákov viac.poznamenal.Priznáva však pokles počtu Slovákov v tejto oblasti.vysvetlil Senko.Honorárnym konzulom je asi 20 rokov. Robí to preto, že chce byť aktívny a nesedieť iba doma na gauči, ale aj pre svoj slovenský pôvod. Slovenský deň organizujú v Kennywood Parku už 95 rokov.