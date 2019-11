Potravinári: Deti čoraz viac vnímajú ekológiu aj pri potravinách

Na snímke predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 22. novembra (TASR) – Mladú generáciu stále viac trápi vysoký dovoz potravín zo zahraničia, ktorý negatívne vplýva na životného prostredie. Dôkazom sú viaceré tohoročné príspevky siedmeho ročníka súťaže organizovanej Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) a Centrom rozvoja znalostí o potravinách s názvom Hovorme o jedle. Aktuálny ročník ukazuje, že žiaci základných škôl začínajú mať oveľa bližšie k domácim potravinám, povedal v piatok pri vyhodnotení súťaže predseda SPPK Emil Macho.povedal Macho.Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Zástupcovia obidvoch inštitúcií, ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) a generálny tajomník služobného úradu MŠVVaŠ Mário Schrenkel uviedli, že je dôležité dostať domáce potraviny najmä do školských jedální. Podľa Matečnej je napríklad vo Francúzsku využívanie domácich potravín v takýchto zariadeniach ukotvené v zákone.dodala Matečná.Súťaž organizuje SPPK preto, aby vychovala informovaného spotrebiteľa, ktorý vie, aké potraviny nakupovať a akého pôvodu by mali byť. V tomto roku sa do súťaže zapojilo 407 základných škôl, ktoré mohli posielať príspevky do štyroch súťažných blokov, a to súťažno-vzdelávacej aktivity, výtvarnej súťaželiterárnej súťažea fotografickej súťažeNajaktívnejšou školou súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle sa stala Spojená škola Rudňany z Košického samosprávneho kraja.