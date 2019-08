Potravinárska komora Slovenska podporuje blokovanie dohody

Na archívnej snímke Gabriela Matečná. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 28. augusta (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) plne podporuje blokovanie uzatvorenia obchodnej dohody s krajinami Južnej Ameriky (Mercosur). Uviedla to PKS k stredajšiemu vyhláseniu šéfky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriely Matečnej (SNS).Vladimír Machalík, hovorca MPRV SR, informoval, že Matečná je pripravená na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov blokovať uzatvorenie obchodnej dohody s krajinami Južnej Ameriky. Dôvodom sú potravinové škandály v minulosti, nízke štandardy v oblasti kvality a bezpečnosti potravín, ale najmä devastovanie amazonského pralesa.vysvetlila Matečná.PKS sa pripája k rozhodnutiu Matečnej.uviedla riaditeľka PKS Jana Venhartová.PKS sa podľa Venhartovej stotožňuje s vyjadrením ministerky Matečnej, že pri obmedzení dovozu týchto výrobkov sa môže znížiť množstvo emisií CO2, ktoré výrazne ovplyvňujú životné prostredie.doplnila Venhartová.uzatvorila riaditeľka PKS.Venhartová pripomenula, že medzi najväčšie obavy patrí aj ochrana životného prostredia, čo sa aktuálne týka amazonského pralesa. PKS sa prikláňa k názoru MPRV, že postoj Brazílie k jednému z najväčších producentov kyslíka je neúnosný. Je veľmi dôležité zastaviť úbytok lesov pre poľnohospodársku produkciu. Naopak tam, kde je potreba ekologického materiálu, je potrebné znovu vysádzanie stromov na rovnako veľkej ploche. To, ako sa správame k amazonskému pralesu, je nesprávne a EÚ by mala využiť všetky formy, ako zmeniť prístup Brazílie k tomuto problému.