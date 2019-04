Potravinárska komora: Vítame projekt Zelenej nafty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prečítajte si aj: Matečná: Agrorezort spúšťa projekt Zelená nafta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. apríla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta projekt tzv. zelenej nafty, vďaka ktorému začnú prúdiť na vidiek - teda do slovenského poľnohospodárstva - nové finančné prostriedky. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na piatkové oznámenie agrorezortu o spustení projektu podpory aktívnych farmárov pod názvom Zelená nafta.uviedol predseda SPPK Emil Macho v reakcii na projekt Zelenej nafty.Projektom Zelená nafta sa pre slovenských poľnohospodárov podľa Holéciovej ponúkajú väčšie možnosti na stabilizáciu tých oblastí výroby, ktorým sa práve aktívni poľnohospodári venujú.poznamenala.Peniaze pôjdu podľa nej aj do tých oblastí, ktoré počas posledných rokov pocítili dosah liberalizácie trhu a zrušenia výrobných kvót na klesajúcich odbytových cenách a veľkej konkurencii dovozových produktov. Rovnako finančné prostriedky poputujú aj do chovov ošípaných, ktoré sa z niekdajších 2,7 milióna kusov (ks) znížili na súčasných asi 600.000 ks s následkom zníženia 100-percentnej sebestačnosti na aktuálnych 35 až 40 %. Zo živočíšnej výroby sa podporí aj chov hovädzieho dobytka, hydiny, oviec a kôz, či koní.Holéciová dodala, že štát bude najbližšie tri roky podporovať celkovo 125 komodít, 108 v kategórii špeciálnej rastlinnej výroby a 17 v živočíšnej výrobe.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spúšťa projekt s názvom. Priniesť má vyššiu efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výroby, ako aj zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských farmárov, oznámila v piatok na brífingu podpredsedníčka vlády a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (SNS) za účasti poslankyne Národnej rady SR Evy Antošovej (SNS) a generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Štefana Rybu.