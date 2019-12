Potravinový odpad sa na SR odhaduje na 35 až 168 kg na osobu ročne

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. decembra (TASR) - Kým viac ako desatina ľudí vo svete hladuje, v Európskej únii končí v koši okolo 89 miliónov ton potravín ročne. Znamená to, že každý občan Únie vyhodí štyri jedlá týždenne, a to napriek tomu, že za ne utráca značnú časť príjmu. Jednou z príčin tohto stavu je nadmerné nakupovanie potravín, ktoré nestíha zjesť, čo sa deje aj teraz, pred sviatkami.uvádza hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.Potraviny patria spolu s bývaním medzi najnákladnejšie položky, ktoré ľuďom odkroja najväčšiu časť príjmu. V priemere je to až 19 % z mesačného zárobku. A to je približne toľko, koľko sa platí za bývanie, elektrinu, vodu, plyn a ďalšie služby vzťahujúce sa na bývanie.hovorí Alexandra Kolarik z Občianskeho združenia Free Food a dodáva, že za posledných 5 rokov sa v spomínanom Dánsku podarilo znížiť potravinový odpad o 25 %.Podľa údajov OZ Free Food sa najviac plytvá ovocím, zeleninou a pečivom. Problémom býva aj varené jedlo, keďže domácnosti zvyknú variť vo veľkom, ale potom nechcú jesť tri dni po sebe to isté. Priznávajú sa k tomu najmä ľudia vo veku 19 až 40 rokov.radí Kolarik.