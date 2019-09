Potraviny Kačka: Konkurz bol vyvolaný zmrazením účtov bankou

ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Konkurz obchodného reťazca Potraviny Kačka, a. s., (CBA Slovakia) bol bezprostredne vyvolaný zmrazením účtov spoločnosti bankou. Uviedol to Wieslaw Chlebuš, generálny riaditeľ spoločnosti, v reakcii na pondelkové vyjadrenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).priblížil.doplnil.Celej situácii podľa Chlebuša nepomohli ani výrazne sťažené podmienky na podnikanie v maloobchode na základe zákona o neprimeraných podmienkach, ktoré si vyžiadali dodatočné financovanie a skomplikovali celé financovanie.Matej Korpáš z SPPK v stanovisku uviedol, že slovenskí výrobcovia potravín sú znepokojení aktuálnou situáciou okolo siete obchodov Kačka. Obávajú sa, že môžu prísť o svoje finančné prostriedky.Korpáš informoval o tom, že viacerí slovenskí dodávatelia potravín ešte nemajú vyplatené faktúry za mesiac júl a august. Vzniká opodstatnená obava, že svoje peniaze už ani nikdy neuvidia. Mliekari rátajú s tým, že by mohli prísť až o viac ako jeden milión eur. Celkovo by mohli slovenskí producenti, ktorí dodávali svoje výrobky do siete, stratiť až desiatky miliónov eur.