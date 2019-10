Potraviny Kačka: Očakávame, že čoskoro bude menovaný konkurzný správca

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Potravinárska komora Slovenska evidujú pohľadávky voči spoločnosti Potraviny Kačka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Potravinársky obchodný reťazec Potraviny Kačka očakáva po vyhlásení konkurzu na svoj majetok menovanie konkurzného správcu. Uviedol to pre TASR Wieslaw Chlebuš, generálny riaditeľ Potraviny Kačka, a. s., (CBA Slovakia) v reakcii na pondelkové oznámenie o vyhlásení konkurzu na obchodný reťazec.Súd v Banskej Bystrici podľa neho konkurz vyhlásil len nedávno.spresnil Chlebuš.Okresný súd Banská Bystrica začína konkurzné konanie voči dlžníkovi - Potraviny Kačka, a. s., Lučenec. Reťazec zastupuje Beatow Partners, s. r. o., Bratislava. Vyplýva to z uznesenia súdu z 1. októbra, zverejneného v Obchodnom vestníku 7. októbra. Proti uzneseniu nie je podľa súdu odvolanie prípustné. Návrh na konkurz podalo vedenie reťazca ešte koncom augusta tohto roka.informoval Chlebuš.Všetky tieto kroky podľa neho smerujú k tomu, aby sa maximálne zrýchlili procesy spojené s hromadným prepúšťaním, zamestnanci mohli čo najrýchlejšie ukončiť pracovný pomer a čo najskôr požiadať o dávku z garančného fondu.podčiarkol generálny riaditeľ.oznámil.Naďalej podľa Chlebuša platí, že v aktuálnej situácii nemôže spoločnosť uprednostňovať v uspokojovaní pohľadávok žiadnych veriteľov, bohužiaľ, ani zamestnancov, čo by bolo porušovaním platnej legislatívy.priblížil.Upozornil, že pri minulotýždňových pondelkových udalostiach sa v priestoroch spoločnosti nachádzali okrem zamestnancov aj cudzie osoby. "Keďže popri ochrane majetku je pre nás prvoradá aj ochrana zdravia, museli sme prijať pravidlá zabraňujúce vstupu neoprávnených osôb do areálu spoločnosti," poznamenal.Areál spoločnosti je podľa neho aktuálne chránený pred neoprávneným vstupom a SBS má k dispozícii zoznam osôb, ktoré sú oprávnené vstupovať do areálu. Ide o zamestnancov, ktorých práca je nevyhnutná na zabezpečenie fungovania chodu spoločnosti, a to minimálne do momentu menovania správcu konkurzu. Okrem zamestnancov centrály sú v rámci zoznamu uvedení aj vybraní prevádzkoví a oblastní manažéri, ktorí zabezpečujú balenie a presun tovaru medzi obchodmi.dodal k aktuálnej situácii Chlebuš.Vedenie Potravín Kačka 30. septembra rokovalo s odbormi o hromadnom prepúšťaní v súvislosti s vyhlásením konkurzu. Ako o tom minulý týždeň informovala TASR zástupkyňa odborov Simona Stieranková, k dohode nedospeli a rokovanie situáciu nijako neposunulo želaným smerom.priblížila (30. 9.) Stieranková s tým, že iné dokumenty či dôvody hromadného prepúšťania im neboli poskytnuté.Potravinárske spoločnosti združené v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) evidujú pohľadávky voči spoločnosti Potraviny Kačka, a. s., a preto očakávali, kedy príslušný súd vyhlási na spoločnosť konkurz. Uviedla to pre TASR Jana Venhartová, riaditeľka PKS v reakcii na vyhlásenie konkurzu na obchodný reťazec.Výška jednotlivých pohľadávok sa pri konkrétnych dodávateľoch podľa nej pohybuje rôzne, od niekoľko tisíc eur po desaťtisíce eur.avizovala Venhartová.Okresný súd Banská Bystrica začína konkurzné konanie voči dlžníkovi - Potraviny Kačka, a. s., Lučenec. Reťazec zastupuje Beatow Partners, s. r. o., Bratislava. Vyplýva to z uznesenia súdu z 1. októbra, zverejneného v Obchodnom vestníku 7. októbra. Proti uzneseniu nie je podľa súdu odvolanie prípustné. Návrh na konkurz podalo vedenie reťazca ešte koncom augusta tohto roka.