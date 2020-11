Potraviny KRAJ majú ako jediný reťazec podcasty – sú zamerané na intolerancie, vegánstvo a zdravý životný štýl

Život bez obmedzení

24.11.2020 (Webnoviny.sk) -Zimné večery a aktuálna situácia spojená s pandémiou koronavírusu je ideálnym obdobím na sebarozvoj a vzdelávanie. Vhodnou aktivitou na doma aj počas cesty do práce je počúvanie podcastov. Potraviny KRAJ v rámci svojich aktivít pravidelne publikujú tri podcastové relácie, z ktorých si vyberie každý, kto sa zaujíma o zdravý lifestyle. Sú to relácie Život bez obmedzení, Aktívne a zdravo a Vegánstvo."Dnes patria podcasty medzi obľúbené informačné kanály, preto sme sa chceli aj my v KRAJi priblížiť širokej verejnosti a odovzdať im vedomosti zo sveta zdravia a športu. Poslucháči v nich nájdu rady od profesionálnych športovcov, odborníkov aj doktorov, ktorí poradia, ako byť zdravší a aktívnejší i aké benefity to do života môže priniesť," informoval o vzniku podcastov Marek Koštrna, marketingový manažér siete potravín KRAJ. Podcasty sú dostupné na Spotify Soundcloude , Apple a Google podcasts i na webe krajpotravin.sk Vedeli ste, že až 60 % slovenskej populácie trpí nejakým typom potravinovej intolerancie? Mnoho ľudí pritom ani netuší, že nejaký problém majú. Medzi najčastejšie príznaky intolerancie patria tráviace ťažkosti, hnačky, zápcha, bolesti brucha, kŕče, bolesti hlavy, migréna, silné akné, ekzémy, ale aj dýchacie ťažkosti či nadváha. A práve rôznym typom intolerancií sa venuje podcastová relácia Život bez obmedzí . Hlavnou garantkou podcastu je doktorka Zuzana Abaffyová, ktorá je lekárkou v odbore alergiológia a klinická imunológia. Relácia vzdeláva poslucháčov o rôznych typoch intolerancií, ako napríklad na histamín, mliečnu bielkovinu či lepok. Zároveň ponúka aj množstvo potrebných informácií, ktoré pomôžu na ceste za zdravým trávením, keďže práve jeho nesprávne fungovanie má za následok vznik potravinových alergií či intolerancií. Doktorka Abbafyová prostredníctvom tohto podcastu odovzdáva svoje vedomosti dvakrát do mesiaca. Sieť domácich potravín KRAJ má v rámci podcastu Život bez obmedzení ambíciu stať sa partnerom pre ľudí s potravinovými intoleranciami.Pre ľudí, ktorí doteraz aktívne nešportovali a chceli by začať, je vhodným podcastom relácia Aktívne a zdravo . Ide o podcast, ktorý prevedie poslucháčov aktívnym a zdravým lifestyleom. Tipy a triky ponúka raz do mesiaca kondičný tréner a profesionálny športovec – triatlonista Michal Uličný. V pracovnom živote sa predovšetkým zameriava na cvičenia hlbokého stabilizačného systému, ktorý je vo svete známy pod názvom core. Jeho denná náplň je pomáhať nielen športovcom, ale aj bežnej verejnosti so zameraním na prevenciu voči zraneniam, naučenie sa správnych pohybových vzorov a, samozrejme, zvyšovaním výkonnosti i kvality života. Poslucháčov prevedie témami ako napríklad: zlepšenie výdrže, správna rozcvička, regenerácia a výživa či ako predchádzať zraneniam pri športe. Ľudia sa tak dozvedia, aké mentálne a fyzické benefity dokáže priniesť pravidelný pohyb a aktívny životný štýl.Podcastová relácia Vegánstvo , ako už napovedá názov, je venovaná všetkým, ktorí chcú alebo už dávno začali s vegánstvom, teda konzumáciou výhradne rastlinnej stravy. Tá neobsahuje živočíšne produkty ako mäso, ryby, vajcia, mlieko a mliečne produkty. Podcast naučí poslucháčov, ako zaradiť do jedálnička viac rastlinných potravín, ako efektívne nahrádzať živočíšne potraviny, na čo si posvietiť v jednotlivých životných fázach, ale ponúkne aj tipy na jednoduché recepty. Odborným garantom podcastu je OZ Slovenská vegánska spoločnosť i vegánsky výživový poradca Radek Látal. Nový diel nájdu poslucháči raz do mesiaca.Informačný servis