Potraviny KRAJ podporujú poctivé remeslo, hľadajú nových slovenských dodávateľov

2.2.2021 (Webnoviny.sk) -KRAJ už od svojho začiatku intenzívne spolupracuje s lokálnymi dodávateľmi. Hlavným cieľom je podporiť potravinárske remeslo na Slovensku, a zároveň priniesť zákazníkom tie najlepšie produkty od prvotriednych lokálnych dodávateľov. Aj preto sa v súčasnej ponuke reťazca nachádza v priemere 900 kusov potravinového sortimentu od 96 slovenských dodávateľov. Najväčšie zastúpenie majú v tzv. suchých potravinách – 30 dodávateľov, nasledujú slovenské vína s 27 dodávateľmi, mliečne výrobky od 21 producentov a o pekárenský sortiment sa stará 18 slovenských firiem. Svojich dodávateľov si, samozrejme, vyberá starostlivo a ich prácu rado propaguje všetkými dostupnými spôsobmi – v letákoch, na pultoch predajní, sociálnych sieťach či na webe.Spoločnosť teší, že aj vďaka jej spolupráci môžu mnohí menší či neznámi dodávatelia rásť a stať sa známymi na celoslovenskej úrovni. Príkladom takéhoto slovenského producenta je aj Votabo . Tento poctivý slovenský výrobca džemov ponúka v súčasnosti aj na pultoch predajní KRAJ okolo 40 druhov džemov. Sú vyrábané z prvotriednych slovenských plodín a bez pridaných konzervantov či iných chemických prísad. Tie vďaka tomu chutia tak, ako keď ich pripravovali naše staré mamy.Čo sa týka výrobcov mliečnych produktov, už takmer tri roky spolupracuje reťazec KRAJ napríklad so Salašom Pružina či Ovčou farmou Pokryváč . V súčasnosti sa však zaujíma o ďalšie rozšírenie ponuky mliečnych výrobkov. "Hľadáme nových regionálnych dodávateľov pre sortiment mliečnych a tvarohových dezertov, aby sme tak mohli našim zákazníkom prinášať ešte viac kvalitných produktov od producentov, ktorých by inak možno poznal len úzky okruh zákazníkov z ich okolia či obce resp. mesta, v ktorých ich ponúkajú. Veríme, že sa nám opäť podarí vybrať prvotriednu kvalitu za dostupnú cenu a so známkou "vyrobené na Slovensku"," uviedol Marek Koštrna, marketing manager potravín KRAJ. Záujemcovia o spoluprácu môžu spoločnosť kontaktovať prostredníctvom formulára na webe alebo e-mailom na info@krajpotravin.sk Informačný servis