Potreba stratifikácie nemocníc spája názory koalície i opozície

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júla (TASR) – Téma stratifikácie nemocníc spája názory koaličných aj opozičných strán. O nutnosti jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva hovoria ako vládne strany Most-Híd, SNS či Ministerstvo zdravotníctva SR na čele so šéfkou Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD), tak aj predstavitelia OĽaNO, SaS či nezaradení poslanci. Predseda Smeru-SD Robert Fico však minulý týždeň uviedol, že ak by existovalo riziko, že súčasťou stratifikácie môže byť aj rušenie nemocníc, tak si rozhodnutie vyžaduje politické posúdenie.Most-Híd podľa podpredsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Tibora Bastrnáka stratifikáciu podporuje, je pripravený o nej rokovať aj v koalícii, aj v parlamente.zdôraznil.Pripomenul, že Kalavská stratifikáciu nemocníc podľa pôvodného plánu chcela odštartovať začiatkom nasledujúceho roka. Tento termín zatiaľ podľa Bastrnáka ohrozený nie je. Dodal, že Most-Híd vláde a ministerstvu, a preto by sa tejto téme mali venovať. Tiež mieni, že stratifikácia nemocniciam ponúka rovnaké šance. "Štartovacia čiara je pre všetky nemocnice rovnaká, a čo je najdôležitejšie, každá nemocnica sa konečne bude môcť venovať tomu, tým úkonom, ktorým rozumie, a ktoré dokáže vykonať čo najkvalitnejšie. V tom spočíva spomínaná väčšia kvalita a bezpečnosť," vysvetlil.Vicepremiér a exminister zdravotníctva Richard Raši (Smer-SD) uviedol, že stratifikácia má byť výlučne odborný dokument, ktorý vzniká na základe širokej diskusie zainteresovaných prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení, odborníkov a rezortu.zdôraznil s dôvetkom, že pri stratifikáciimedzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim (Smer-SD) táto téma predmetomPredseda zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) stratifikáciu považuje za veľmi dobrý úmysel. Ako pripomenul, parlamentnému výboru pre zdravotníctvo už bola predstavená.uviedol pre TASR. Tvrdí, že takýto krok výrazne pomôže k zvýšeniu bezpečnosti pacienta.prízvukoval. V poslaneckom klube strany o tejto téme zatiaľ nerokovali. Materiál by však podľa vyjadrenia určite podporil.Člen parlamentného zdravotníckeho výboru Marek Krajčí (OĽaNO) vyjadril obavu, že reforma zrejme opäť ostane iba na papieri.povedal s dôvetkom, že obnovu postelí a rozdávanie hygienických balíčkov v strane nepovažujú za veľký počin.Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý pri stratifikácii hovorí o neschopnosti vlády dohodnúť sa na nej.zdôraznil.Strategický materiál, ktorý ministerka zdravotníctva predložila, je podľa koaličných i opozičných strán výsledkom dôkladnej analýzy. Vznikla po dlhých diskusiách so skúsenými odborníkmi v oblasti zdravotníctva, vyjadrovali sa k nemu aj predstavitelia zdravotných poisťovní. Po poslednom medzirezortnom pripomienkovom konaní však mal projekt 326 pripomienok. Šéfka rezortu zdravotníctva sa pripravuje na stretnutie s Robertom Ficom, ktorý ju vyzval, aby mu projekt podrobne vysvetlila.