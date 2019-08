Potrebujete vrátiť tovar do e-shopu alebo poslať balík rodine? DPD prináša jednoduché riešenie

*Tradičný medzinárodný prieskum kuriérskej spoločnosti DPD pod názvom

E-shopper barometer 2018 bol realizovaný na vzorke 24 328 respondentov z 21 európskych krajín a Ruska starších ako 18 rokov. Zo Slovenska bolo zastúpených 1013 respondentov.

O DPD

5.8.2019 (Webnoviny.sk) -Aplikácia Môj kuriér umožňuje malým firmám a jednotlivcom využívať profesionálne kuriérske služby. Nemusia mať pritom dopredu uzavretú zmluvu s kuriérskou spoločnosťou, ak potrebujú poslať balík jednorazovo, alebo občasne. Webová aplikácia Môj kuriér predstavuje tiež najjednoduchší spôsob, ako vrátiť objednaný tovar do e-shopu. "Zákazník má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do dvoch týždňov. Mnohým ľuďom sa zdá proces vrátenia tovaru príliš komplikovaný, a tak radšej v e-shopoch nenakupovali. Nová aplikácia pomáha riešiť aj túto bariéru. Vrátiť tovar je rovnako jednoduché ako jeho objednanie," hovorí Peter Pavuk, generálny riaditeľ kuriérskej spoločnosti DPD SK.Podľa posledného prieskumu DPD, E-Shopper Barometer*, je komplikovaný proces vrátenia tovaru bariérou pre online nákupy u 18 % zákazníkov. Až 8 % ľudí v prieskume uviedlo, že svoj posledný objednaný tovar museli vrátiť. Najčastejšie ľudia posielajú späť nevyhovujúce oblečenie (23 %), obuv (12 %), alebo elektroniku (10 %).Prostredníctvom aplikácie Môj kuriér zákazník dokáže balík odoslať za niekoľko minút. Ak si odosielateľ vytvorí účet, aplikácia udržiava zoznam jeho odoslaných balíkov a adresár kontaktov pre budúce využitie. "Aplikácia Môj kuriér je reakciou na potreby ľudí, ktorí chcú poslať zásielku jednorazovo, alebo občasne a nemá pre nich zmysel mať s kuriérskou spoločnosťou uzatvorenú zasielateľskú zmluvu. Pri jej vývoji sme kládli dôraz na jednoduchosť a prehľadnosť," hovorí Pavuk. Zákazník sa tiež dopredu dozvie cenu služby, ktorú systém vypočíta podľa zadaných údajov. Po objednaní kuriéra, alebo prepravy z odberného miesta Pickup dostane odosielateľ prepravný štítok so všetkými informáciami pre kuriérsku spoločnosť, ktorý si nalepí na zásielku. "Stačí pár klikov, kuriér balík vyzdvihne na určenom mieste a doručí k adresátovi," dodáva Peter Pavuk.Kuriérska spoločnosť DPD SK je členom DPDgroup, druhej najväčšej medzinárodnej siete na prepravu balíkov v Európe. Poskytuje široké portfólio služieb na Slovensku a do 230 krajín sveta. Prostredníctvom inovatívnych technológií, odborných znalostí a starostlivosti o zákazníkov poskytuje DPD kvalitné služby v oblasti prepravy tovaru pre odosielateľov, ale aj pre príjemcov.