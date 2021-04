Potrebujete zistiť výšku dane z nehnuteľnosti alebo prihlásiť psa? S aplikáciou mID všetko vybavíte z mobilu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Na komunikáciu s obecným či mestským úradom po novom nepotrebujete sledovať ich stránkové hodiny, čakať na úradoch, chodiť s papiermi na poštu, ani pátrať po tom, prečo vám nefunguje občiansky preukaz s elektronickým podpisom. Kľúč k riešeniu máte vo svojich rukách a to doslova - možno práve v tejto chvíli. Reč je totiž o mobile, do ktorého si stačí stiahnuť aplikáciu mID.Vďaka nej sa vaša komunikácia s obcou výrazne zjednoduší. Vybavíte cez ňu takmer 140 online služieb samospráv. Jedinou podmienkou je, aby vaša obec využívala informačný systém DCOM. Dobrou správou je, že medzi ne patrí vyše 70 percent samospráv na Slovensku. Či aj tá vaša, si môžete overiť na https://www.vybavzmobilu.sk/ . Ak vám chýba konkrétna služba ktorú chcete využiť vy, vybavíte to cez takzvané všeobecné podanie.Na registráciu do aplikácie budete potrebovať iba dva doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo pas). Následne sa vaše zariadenie prepojí so systémom a vy už nebudete potrebovať na komunikáciu s obecným úradom žiadne iné zariadenie ani doklady. Elektronický občiansky preukaz môže zostať v peňaženke a čítačka kariet v zásuvke.Služby, ktoré môžete využívať priamo z mobilu vďaka mID sú rôznorodé. O veľkú pomoc ide napríklad vtedy, ak ste sa práve presťahovali. Aplikácia mID v spolupráci so systémom DCOM vám ušetria cestu nielen na poštu pri podávaní priznania k nehnuteľnosti, ale aj pri zisťovaní a zaplatení vyrubenej dane vďaka dodaniu platobného výmeru a QR kódu do vašej osobnej zóny. Jedinečným spôsobom tak získate prístup k užitočným informáciám z vašej obce či mesta a zároveň sa tak viete z pohodlia vášho domova komfortne podieľať na veciach verejných."Aplikácia mID je na slovenskom trhu unikátna. Žiaden iný informačný systém takouto nedisponuje. Ak k tomu pripočítame širokú paletu integrácií na ostatné informačné systémy verejnej správy, je mID produktom, ktorý svojim používateľom prináša najvyššiu mieru pridanej hodnoty na slovenskom trhu,” hovorí výkonná riaditeľka DEUS Katarína Lešková.Riešenie mID je navyše technicky pripravené tak, aby mohlo byť v budúcnosti integrované s portálmi štátnej správy či tretích strán, ako sú banky a telekomunikační operátori.Viac informácií o inštalácii a využití mID nájdete na webe vybavzmobilu.sk Stiahnite si aplikáciu: Aplikácia pre iOS Informačný servis