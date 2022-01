Potvrdené – táto firma nerobí rozdiely

EQUAL-SALARY Foundation

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Rôzni a predsa rovní - za tú istú prácu dostanú ženy i muži v Lidli rovnakú odmenu.Lidl nerobí rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, dlhoročnú realitu najnovšie potvrdila medzinárodná certifikácia EQUAL-SALARY. Diskont obstál v audite rovnomennej švajčiarskej nadácie iba ako druhá firma zo Slovenska. "Lidl Slovenská republika, v.o.s. je prvým predajcom potravín, ktorý získal certifikáciu EQUAL-SALARY na národnej úrovni," píše sa v komuniké EQUAL-SALARY Foundation.Certifikácia prebiehala v dvoch fázach. Prvou bola štatistická analýza platov, po ktorej nasledoval interný audit realizovaný renomovanou spoločnosťou PwC. Audit sa zameriaval na overenie rovnakého mzdového ohodnotenia žien a mužov a rovnosť príležitostí. Súčasťou druhej fázy boli dotazníky a štruktúrované rozhovory so zamestnancami."Lidl na Slovensku pôsobí v mimoriadne konkurenčnom prostredí a o to viac nás teší úspech tejto spoločnosti v certifikácii EQUAL-SALARY. Lidl nezostal iba pri slovách, ale zvolil si otvorený prístup a konkrétne kroky. Tým, že sa rozhodol podstúpiť nezávislý audit, potvrdil pevnosť svojho presvedčenia a ukázal vysokú mieru transparentnosti. Oceňujeme tento prístup, ktorý môže byť vzorom pre ďalšie firmy," nechala sa počuť Lisa Rubli, výkonná riaditeľka EQUAL-SALARY Foundation.V 21. storočí by rešpekt a rovnaké zaobchádzanie malo byť pevnou súčasťou každodenného života vo firmách i v spoločnosti ako takej. Žiaľ, na Slovensku tomu tak stále nie je. "Aj keď legislatíva EÚ neumožňuje vytvárať rozdiely v platoch na rovnakých pozíciách, na Slovensku sú mzdy žien v priemere nižšie o 16,07%[1] ako mzdy mužov. Spoločensky zodpovedné firmy si plnia svoje záväzky v oblasti odmeňovania a to aj verejne komunikujú. Je priam žiadúce, aby bolo takýchto firiem na Slovensku stále viac a aby sa o rovnosti platov nemuseli viesť diskusie. Aby boli rovnaké platy za prácu mužov a žien samozrejmosťou, a nie otázkou,” hovorí Dagmar Haklová, Partner, ESG Leader PwC Slovensko. Lidl sa ako zodpovedný zamestnávateľ rozhodol komunikovať tieto témy navonok i dovnútra. Diskont chce ku kladeniu si a zodpovedaniu dôležitých otázok posmeliť tak jednotlivcov, ako aj čo najviac slovenských zamestnávateľov. Lidl vytvoril vôbec prvú pozíciu ambasádorky diverzity v slovenskom retaile, absolvuje rozhovory s expertmi a tiež mnohé interné diskusie, pracuje na strategických krokoch."Pri náročných témach je dôležitá v prvom rade autentickosť a preto sme sa rozhodli dokázať, že vodu kážeme a vodu tiež pijeme. Nezávislý audit rovnosti odmeňovania mužov a žien bol preto logickým krokom," vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidla na Slovensku, a pokračoval: "Úspešný výsledok je dôkazom, že to v Lidli s rovnosťou myslíme naozaj vážne. Naša cesta sa týmto však nekončí, práve naopak – na pevných základoch chceme ďalej budovať firemnú kultúru, v ktorej budú akceptované všetky kolegyne a kolegovia, bez výnimky."Súčasťou trojročného certifikačného cyklu sú monitorovacie audity v druhom a treťom roku, ktorými sa zisťuje či spoločnosť aj naďalej dodržiava rovnosť odmeňovania.EQUAL-SALARY Foundation je medzinárodná nezisková organizácia. Vznikla v roku 2010 a doteraz celosvetovo certifikovala približne sto spoločností. Metodológiu tejto certifikácie použil ako referenciu Švajčiarsky federálny súd a tiež Európska komisia, jej vznik finančne podporila švajčiarska federálna autorita pre rodovú rovnosť.[1] https://www.ludskezdroje.gov.sk/rovnost-zien-a-muzov/25-oktober-den-rovnosti-v-odmenovani-medzi-muzmi-a-zenami Informačný servis