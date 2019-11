Potvrdenie na získanie 2 % daní z príjmu si treba vyžiadať čo najskôr

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. novembra (TASR) - Neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré potrebujú získať potvrdenie na účely zapísania do zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, by o potvrdenie mali požiadať včas a nenechávať si to na poslednú chvíľu. Je tak potrebné urobiť v týchto dňoch čo najskôr, aby pobočky poisťovne zariadili plynulé vybavenie žiadostí.O potvrdenie stačí požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste pôsobenia mimovládnych organizácií neformálnym podaním, nie je na to predpísané osobitné tlačivo. V žiadosti musí byť jednoznačne uvedený názov a IČO daného občianskeho združenia či neziskovej spoločnosti a zároveň v ňom treba uviesť aj spôsob doručenia potvrdenia – buď osobne v pobočke, poštou na adresu združenia (respektíve adresu štatutára združenia), alebo prostredníctvom portálu e-Slovensko.O potvrdenie možno požiadať elektronicky cez kontaktný mail príslušnej pobočky, zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne, prípadne cez všeobecnú mailovú adresu - formulár na otázky. Použiť na tento účel možno aj všeobecný formulár uverejnený na webovej stránke. Potvrdenie vystavuje pobočka Sociálnej poisťovne bezplatne.informuje poisťovňa.Posledný termín na zapísanie do zoznamu prijímateľov je 15. decembra.