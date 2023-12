Používanie zábavnej pyrotechniky v Národnom parku Nízke Tatry bude kontrolovať aj polícia, za porušenie hrozí pokuta v stovkách eur

Kontroly za pomoci polície

29.12.2023 (SITA.sk) - Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) apeluje na návštevníkov, obyvateľov a podnikateľské subjekty na území národného parku a v jeho ochrannom pásme, aby nepoužívali zábavnú pyrotechniku ako formu zábavy.Ako informovala hovorkyňa NAPANT Zuzana Husáriková, po skúsenostiach z minulých rokov s využívaním pyrotechniky počas osláv príchodu nového roka bude stráž prírody NAPANT kontrolovať vybrané lokality v súčinnosti s hliadkami Policajného zboru SR . Zamerajú sa napríklad na Demänovskú Dolinu či Donovaly. Za používanie pyrotechniky v národných parkoch hrozia nie malé pokuty.Hluk spôsobený výbuchmi zábavnej pyrotechniky na zvieratá pôsobí ohlušujúco a v horskom teréne s hlbokými dolinami vytvára efekt ozveny.„Zažívaný stres voľne žijúcich zvierat sa tak znásobuje a zvieratá takéto situácie pudovo riešia útekom v snahe skryť sa do bezpečia. V tme tak môžu narážať do konárov, stromov, alebo môžu spadnúť zo skál. Mnohé takéto prípady sa v minulosti skončili zraneniami, niektoré dokonca s fatálnymi následkami,“ popísala hovorkyňa s tým, že ohňostroje tiež znečisťujú ovzdušie zmesou tuhých častíc a toxických chemikálií.„Za odpálenie ohňostroja na území národného parku a jeho ochranného pásma môže byť udelená bloková pokuta do výšky 300 eur a v priestupkovom konaní až do výšky 3 300 eur, v prípade právnickej osoby dokonca nad 9 900 eur,“ popísala Husáriková.Správa Národného parku Nízke Tatry preto odporúča použiť namiesto ohňostrojov jemnejšie alternatívy, ako napríklad prskavky, sviečky či hologramy, ktorými sa eliminujú negatívne dopady používania zábavnej pyrotechniky na životnom prostredí.