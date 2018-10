Považanec gólmi zaskočil spoluhráčov: Mysleli si, že prekopnem tribúnu

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Jakub Považanec. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Jablonec 22. októbra (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Jakub Považanec dvoma gólmi prispel k sobotňajšiemu vysokému triumfu Jablonca v 12. kole českej Fortuna ligy na pôde 1. FK Příbram 6:0. Podľa jeho vlastných slov sa mu počas kariéry niečo podobné ešte nepodarilo.citoval slovenského hráča oficiálny web účastníka Európskej ligy UEFA 2018/19. Dvadsaťsedemročný stredopoliar najprv v 36. minúte poslal loptu zblízka do prázdnej bránky a v 73. minúte nádhernou strelou z priameho kopu do ľavého horného rohu stanovil konečný výsledok.povedal bývalý reprezentant SR do 21 rokov.Jablonec je v tabuľke piaty a na tretie miesto stráca len dva body.poznamenal Považanec, ktorého spolu s tímom už vo štvrtok čaká v EL kazašská Astana: