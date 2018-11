Považská Bystrica si poradila s Pallamanom Pressano

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

3. kolo Vyzývacieho pohára - 1. zápas:



Pallamano Pressano - MŠK Považská Bystrica 24:28 (10:14)



Najviac gólov: Di Maggio 6, Alessandrini a Bolognani po 4 - Vallo 9/1, Macháč 5, Ivanicja 4. Rozhodovali: Chaskis, Tsakonas (obaja Gr.), vylúčenia: 5:4, 7m hody: 2/2 - 7/4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lavis 17. novembra (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica vyhrali v sobotňajšom prvom dueli 3. kola Vyzývacieho pohára - Challenge Cupu na palubovke talianskeho celku Pallamano Pressano 28:24. Vytvorili si tak sľubnú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe v sobotu 24. novembra o 18.00 h v Považskej Bystrici.Úvod v meste Lavis patril domácim, ktorí v 13. minúte viedli 6:3. Považania ale odpovedali šnúrou štyroch gólov a do prestávky otočili skóre na 14:10 vo svoj prospech. V druhom polčase náskok udržali a do domácej odvety pôjdu so štvorgólovým plusom. Deviatimi gólmi sa zaskvel Tomáš Vallo.