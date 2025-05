Poverený riaditeľ literárneho centra Murín spôsobil škandál na knižnom veľtrhu, svojím výrokom pobúril české publikum

Kritika predchodcov a obhajoba vlastného pôsobenia

Feminizmus ako „tretie zlo“

Taberyho reakcia a začiatok e-mailovej výmeny

Taberyho odpoveď: „Fascinujúce“ e-maily a zodpovednosť verejnej osoby

Autorizácia odpovedí a požiadavka na stiahnutie

Kafkovské „preřeknutí“ a koniec výmeny

Pokračovanie sporu: nové e-maily a obvinenia z paternalizmu

Vyjadrenie Murína pre agentúru SITA

Výzva na Murínovo odvolanie zo strany zamestnancov SLC

Neprimerané zasahovanie do slobody pohybu zamestnancov

List od riaditeľa veľtrhu Radovana Auera

20.5.2025 (SITA.sk) - Poverený riaditeľ Slovenského literárneho centra (SLC) Gustáv Murín na knižnom veľtrhu v Prahe označil feminizmus ako totalitnú ideológiu. SLC reprezentovalo Slovensko na knižnom veľtrhu Svet knihy, ktorý sa od 15. do 18. mája konal v Prahe.Ako informoval český týždenník Respekt Gustáv Murín na veľtrhu debatoval v rámci diskusie s Igorom Válekom , autorom knihy Jaroslav Hašek a Slovensko alebo Ako chutí ovca v žinčici, a tiež Haškovým vnukom Richardom. Debaty sa zúčastnila aj redaktorka Respektu Ivana Svobodová, ktorú zaujala prezentácia kníh v stánku SLC na veľtrhu, keďže sa venuje aj aktuálnemu dianiu na Slovensku.Ako Respekt ďalej informoval, Svobodová sa Murína opýtala na jeho vlastnú knižnú produkciu, ako aj na SLC. Murín v reakcii na otázku o SLC redaktorke odpovedal, že nevie (Svobodová), ako centrum fungovalo pred jeho príchodom, tvrdil, že každý si tam sprivatizoval, čo mohol.„Prišiel som, aby som vrátil verejnoprávnosť tej inštitúcii, aby slúžila verejnosti a nie záujmovým skupinkám. To sa podarilo,“ vraví poverený riaditeľ SLC na videu, ktoré Svobodová nahrala na mobil, a ktoré je zverejnené na sociálnych sieťach Respektu. Podľa jeho slov so svojimi spolupracovníkmi dokázali za štvrť roka pôsobenia úžasné veci. Redaktorke následne odporučil, aby si to naštudovala, aby bola vzdelaná a nepýtala sa len na základe ideologických zafarbení.Ubezpečil ju, že je jediný, kto si dôsledne naštudoval feminizmus, podľa jeho slov jeho kniha "Feminizmus ako tretie zlo" na základe zahraničných zdrojov dokazuje, že feminizmus je totalitná ideológia. Totalitné ideológie menoval tri, okrem feminizmu spomenul nacizmus a komunizmus.Feminizmus podľa neho vychádza z marxizmu-leninizmu. Pri výmene názorov so Svobodovou padlo aj meno zosnulého prezidenta Václava Havla. Na jeho adresu sa Murín vyjadril, že bol „bábkou iných mocností“, argumentoval pritom českými zdrojmi. To vyvolalo pobúrené reakcie z publika, zaznel aj výkrik "fuj!", jeden z prítomných mu povedal, že oni (Česko) sú demokratická krajina.Následne sa Murín dostal do sporu so slovensky hovoriacou účastníčkou, ktorá mu pripomenula zistenia kontrolného orgánu Ministerstva kultúry (MK) SR o SLC. Murín opakoval, že to nie je pravda a (ona) o tom nič nevie. Video sa končí tým, že ho žena obvinila z likvidácie slovenskej kultúry, na čo zareagoval tým, že on ju, naopak, zachraňuje pre verejnosť. Video bolo zverejnené na sociálnej sieti Respektu.Na webe Respektu vyšiel v nedeľu 18. mája text od šéfredaktora periodika Erika Taberyho, ktorý mapuje jeho komunikáciu s Murínom. Konverzácia sa začína tým, že Murín Taberymu popisuje svoj pohľad na incident na veľtrhu. Svobodovú v rámci správy označil ako „telnatú osobu“, tvrdil, že narušila diskusiu a napadla štatutára SLC bez toho, aby sa riadne identifikovala a požiadala o rozhovor.Taktiež podľa jeho názoru porušila GDPR, keď si mobilom nakrúcala prítomných bez súhlasu. „Akékoľvek zverejnenie, čo i len časti takejto nahrávky, budeme považovať za útok na občianske práva zúčastnených,“ píše sa ďalej vo zverejnenej komunikácii. Svobodová tiež podľa Murína porušila rezolúciu Rady Európy o etike žurnalistiky 1 003, z roku 1993. Poverený riaditeľ SLC od Taberyho požadoval ospravedlnenie.„Uvedené dávame tiež do pozornosti našim právnym zástupcom, ak by bolo nutné uvedené ospravedlnenie a nápravu vyžadovať inou cestou. Stále máme ale vieru, že takéto závažné etické zlyhanie zo strany uvedenej osoby sám právom odsúdite, a naopak, z našej strany môžete počítať s plnou súčinnosťou pri prípadnom oficiálne ohlásenom rozhovore na témy, ktoré Vašich čitateľov zaujímajú,“ napísal Murín.Šéfredaktor Respektu Murínovi v odpovedi poďakoval za napísanie a vyjadril sa, že obsah predmetného e-mailu je taký absurdný, že sa mu nechce veriť, že ho písal predstaviteľ akejkoľvek inštitúcie, nieto ešte riaditeľ literárneho centra. Poukázal aj na to, že správu dostal zo súkromnej e-mailovej adresy.„Zmienka o "telnatej osobe" dokladá, že e-mail nemohol napísať predstaviteľ akejkoľvek slovenskej inštitúcie,“ napísal Tabery a dodal, že tiež by Murína neoznačil napríklad ako "plešatú osobu". Následne, odvolávajúc sa na videozáznam, uviedol, že je zrejmé, že Svobodová sa mu predstavila a povedala z akého média je, taktiež ho (Murína) podľa Taberyho k odpovediam nenútila.Dodal, že obsah odpovedí bol v Murínovej réžii, naznačil mu, že uraziť Havla ako bývalú hlavu hostiteľského štátu nebolo vhodné. Svobodová podľa neho neporušila žiadnu rezolúciu, vymedzil sa aj voči obvineniu z porušenia GDPR s tým, že išlo o verejné podujatie. V závere Murínovi odporučil, aby sa na právnikov obrátil, aby mu vysvetlili, aká absurdná je jeho požiadavka. Neviem si predstaviť súd akejkoľvek demokratickej krajiny, ktorý by odsúdil novinárov za to, že informujú o verejnom vystúpení verejnej osoby.Mailová „prestrelka“ medzi Murínom a Taberym sa týmto ale len začala. Murín sa v nasledujúcom e-maily opätovne vymedzil voči správaniu Svobodovej, šéfredaktorovi sa však najprv poďakoval za jej identifikáciu. Kritizoval tiež samotného Taberyho, jeho právne vedomie v súvislosti s otázkou GDPR aj úroveň etiky v Respekte v súvislosti s tým, že šéfredaktor sa Svobodovej konania zastal.Na záver opätovne zdôraznil, že zváži právne kroky, ak bude „takýto neetický útok“ napriek jeho nesúhlasu publikovaný. Tabery mu v odpovedi napísal, že kolegyňu identifikoval, keďže sa Murínovi predstavila, poukázal pritom na to, že ho Murín kontaktoval. „Ostatne, písali ste mi len náhodne, alebo preto, že sa Vám predstavila?“ spytoval sa Murína. Taktiež Murínovi pripomenul, že nie je súkromnou osobou, ale zastupuje inštitúciu, a v zahraničí aj Slovensko.„Neviem, aký útok myslíte. Že zverejnila Vaše odpovede?“ spýtal sa Tabery. Murín v odpovedi argumentoval tým, že mu Svobodová neposkytla jeho odpovede na autorizáciu, požadoval, aby boli stiahnuté. Doložil aj údajnú reakciu účastníka besedy, ktorá sa niesla v pochvalnom tóne. Tabery v odpovedi skonštatoval, že aj napriek tomu, že si dopisujú v nedeľu, nachádza v ich korešpondencii určité potešenie.„Je doslova fascinujúca,“ vyjadril sa. Dodal, že má pocit, že Murín trochu volá o pomoc a chce od neho, aby ho zachránil pred jeho vlastnými slovami. „Ako by ste chceli autorizovať výroky, ktoré ste povedali verejne? Myslíte skôr, že by sme Vás mali cenzurovať? To my ale nerobíme,“ odpísal poverenému riaditeľovi SLC.Šéfredaktor Respektu opakovane zdôraznil, že Murín je verejná osoba a za svoje výroky nesie zodpovednosť on sám. V nasledujúcej spáva si Murín zamenil Reflex a Respekt, na čo ho Tabery v odpovedi upozornil. „Toto je to "kafkovské přeřeknutí", že, pán Tabery? Vy v hĺbke duše túžite byť bulvárnym Reflexom, však? A akosi Vám uniklo, že uvedené periodikum som v našej konverzácii nikdy nespomenul,“ kontroval Murín.Tabery na to zareagoval, že si ešte nepísal s niekým, kto by si nepamätal, čo napísal pred niekoľkými minútami. Konverzáciu chcel v tomto bode ukončiť, keďže sa už nikam neposúvala a dodal, že je mu za Murína trápne. Rozlúčil sa citátom z Járy Cimrmana „Nepište mi, a pokud možno, nepište vůbec” uzavrel.Ako ale šéfredaktor Respektu podotkol, Murín rozbehol aj ďalšie, paralelné komunikačné vlákno. V rámci neho napríklad uviedol, že v štátnej správe mávajú počítač na pracovisku, a preto cez víkendy komunikujú z e-adresy, ktorá je k dispozícii. Poznámku o „telnatej osobe" obhajoval tým, že nebola mienená urážlivo, ale na identifikáciu danej osoby.Taberyho zmienky o tom, čo by mala nejaká slovenská inštitúcia robiť označil Murín za dôkaz paternalizmu, ktorý podľa neho prevláda u časti českej spoločnosti. Opätovne kritizoval správanie Svobodovej, hovoril o bulvárnom, neetickom chovaní. Tabery zareagoval, že rovnako by reagoval v prípade e-mailu z akejkoľvek inej krajiny a nejde o paternalizmus voči Slovensku.„Moja reakcia smeruje výhradne na Vašu argumentáciu, ktorá je proste neprofesionálna,“ uviedol. Murín na to zareagoval tým, že je prejavom skutočnej arogancie poúčať niekoho o profesionalite po tom, čo „predviedla“ redaktorka Respektu.„V tomto smere sa zjavne budete musieť ešte veľa učiť, kým si budete môcť dovoliť poučovať profesionála, ako som ja. Ja Vás totiž nepoučujem, len sa bránim neprofesionalite Vašej redaktorky, ktorá to má zrejme ešte z čias, keď iných poučovala o "triednom nepriateľovi". Zabezpečte v tomto smere vo Vašej redakcii základné pravidlá etiky a ja Vám úprimne pogratulujem,“ písal Murín. Ostatok komunikácie sa týkal zverejnenia tejto e-mailovej výmeny. V rámci nej Murín opakovane zdôraznil, že trvá na jej zverejnení.Agentúra SITA sa so žiadosťou o stanovisko k situácii obrátila aj na samotného Gustáva Murína. „S poľutovaním konštatujem, že v prípade redaktorky časopisu Respekt nešlo o serióznu žiadosť o rozhovor, ale o cielený mediálny útok, kde boli porušené všetky zásady nielen novinárskej etiky, ale aj elementárnej slušnosti. Táto osoba bezohľadne narušila ústretovú atmosféru besedy, kde sme na príklade knihy „Jaroslav Hašek a Slovensko“ dokladovali vzájomnosť českej a slovenskej literatúry aj kultúry,“ uviedol Murín.Dodal, že sa to usiloval vysvetliť jej nadriadenému, no zjavne márne. „Táto situácia len dokladuje už aj odborníkmi avizované agresívne prostredie v spoločnosti, umelo vyvolávané práve takýmito praktikami niektorých médií. Žiaľ, má to následne dopad na spoločnosť, kde narastá netolerancia k iným názorom a nenávistné prejavy. S niečím takým som sa za polstoročie mojej práce pre médiá doma aj v zahraničí stretol po prvýkrát a dúfam, že aj naposledy,“ pokračoval poverený riaditeľ SLC. „Naše odhodlanie budovať aj naďalej literárne mosty medzi našimi dvomi národmi to však nenaruší,“ zdôraznil.Na situáciu zareagovali aj zamestnanci a zamestnankyne SLC. Opakovanú sťažnosť a žiadosť o Murínovo odvolanie adresovali ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS ) i štátnym tajomníkom. Obrátili sa na nich s obavami i žiadosťou o promptné riešenie situácie. Pripomenuli, že hoci jednu z ich sťažností rezort kultúry uznal ako opodstatnenú, dosiaľ neboli prijaté opatrenia na zaistenie dôstojného a profesionálneho fungovania SLC.„K už zmieneným predmetom predchádzajúcich sťažností pribudli ďalšie incidenty a skutočnosti, ktoré na požiadanie riadne zdokumentujeme. Agresívne správanie a komunikácia, vyhrážky, zastrašovanie a absurdné správanie voči zamestnanectvu SLC sa stupňujú,“ uviedli s tým, že situácia vyvrcholila práve počas predmetného knižného veľtrhu. Murín podľa nich ako zástupca SLC verejne urazil bývalého prezidenta hosťujúceho štátu, znevažujúco sa vyjadroval na adresu prítomných a ako štatutár ničil dobré meno SLC, ale aj slovenskej kultúrnej obce a samotnej SR.„Táto udalosť vyvolala medzinárodný škandál, o ktorom informovali viaceré slovenské a české médiá i osobnosti kultúrneho života,“ zdôraznili zamestnanci centra. „Dôsledky tohto incidentu pociťujeme každodenne. Naši kolegovia a partneri v zahraničí nám adresujú nechápavé a často pobúrené otázky týkajúce sa toho, či sú uvedené postoje a výroky pána Murína reprezentatívne pre SLC, a či odrážajú postoj Slovenskej republiky. Namiesto plnenia našich odborných úloh a práce na propagácii slovenskej literatúry v zahraničí sme nútení vysvetľovať základné hodnotové východiská našej inštitúcie,“ dodávajú zamestnanci a zamestnankyne.Spomenuli i podnety týkajúce sa neprimeraného zasahovania do slobody pohybu zamestnancov počas veľtrhu, ktoré sa objavili, a ku ktorým podľa ich slov majú aj obrazové či textové dôkazy, ktoré na požiadanie predložia. MK SR dôrazne požiadali o odvolanie Murína z funkcie riaditeľa SLC, sú presvedčení, že jeho zotrvanie na tejto pozícii by prehĺbilo reputačné škody.Pod dokumentom je podpísaných 17 zamestnancov a zamestnankýň s upozornením, že „nie všetci zamestnanci a zamestnankyne, ktorí zdieľajú obsah tohto listu, sa pod neho mohli podpísať, keďže v inštitúcii panuje atmosféra zastrašovania a obáv z následkov“.Na ministerstvo kultúry ale smeroval aj ďalší list, tentokrát od riaditeľa Medzinárodného knižného veľtrhu a literárneho festivalu Svet knihy, Radovana Auera. V liste pre ministerku Šimkovičovú uviedol, že počas uplynulých dní sa konal 30. ročník spomínaného podujatia, na ktorom slovenskú literatúru prezentuje SLC, ktoré spadá pod MK SR. Zdôraznil, že inštitúcia to robí veľmi profesionálne a erudovane, tak ako aj na iných medzinárodných podujatiach.Doplnil, že v uplynulých dňoch na podujatí hostili viacero slovenských spisovateľov, vystavovateľov i osobností verejného života, čo podľa neho prispelo k dobrým vzťahom a kultúrnej súnaležitosti medzi oboma národmi, aj k šíreniu dobrého mena slovenskej kultúry.„Bohužiaľ, toto nemôžem konštatovať o krátkej návšteve súčasného riaditeľa SLC pána Murína, ktorý sa pri svojom verejnom vystúpení a komunikácii s médiami dopustil celého radu urážlivých a nezmyselných výrokov,“ píše ďalej Auer s tým, že predmetné výroky sa dotkli mnohých občanov ČR, aj jeho samého. Podotkol, že podujatie je otvorené diskusiám a výmene názorov a sloboda slova je pre nich kľúčovou hodnotou.„Napriek tomu mi výroky pána Murína, ktorý bol na Svete knihy oficiálnym najvyššie postaveným predstaviteľom SR, pripadajú úplne nepatričné. Verím, že nešlo o oficiálne stanovisko Vášho ministerstva,“ píše ďalej. Opätovne zdôraznil, že zamestnanci zo SLC prezentujú slovenskú literatúru na Svete knihy Praha, aj na ďalších svetových veľtrhoch na vysokej profesionálnej úrovni. Ministerku poprosil, aby práve oni (zamestnanci SLC) boli tými, ktorí SR v Česku oficiálne reprezentujú, lebo tak činia s gráciou a dôstojnosťou.„Pokiaľ Vám zaleží na dobrých vzťahoch českej a slovenskej kultúry, pána Murína už k nám neposielajte,“ uzavrel Auer. List možno nájsť na sociálnych sieťach platformy Otvorená kultúra!